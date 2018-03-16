Житель воронежской глубинки выиграл в лотерею два миллиона рублей

Напомним, это уже пятый крупный выигрыш с осени 2017 года. В середине марта житель Воронежской области стал счастливым обладателем одного из 18 загородных домов. За месяц до этого другой житель нашего региона выиграл таунхаус — небольшой городской домик. 21 января житель нашего региона получил автомобиль стоимостью 900 тысяч рублей. Еще раньше повезло студентке из Борисоглебска, которая вытянула лотерейный билет с домом. Однако девушка решила забрать приз деньгами, чтобы купить машину и собаку. Новый год случилось чудо еще для одного нашего земляка: он выиграл квартиру стоившую 2 млн рублей.