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19:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель воронежской глубинки выиграл в лотерею два миллиона рублей

Это уже пятый большой куш с осени 2017 года у счастливчиков из нашего региона.

Житель села Шекаловка Россошанского района победил в 276 тираже «Жилищной лотерии», проходившем в воскресенье, 11 марта. Он выиграл 2 000 155 рублей, сообщили в пресс-службе ТД «Столото». Лотерейный билет мужчина купил в почтовом отделении в родном селе.

Победитель может получить свои миллионы, обратившись к организаторам лотереи.

Напомним, это уже пятый крупный выигрыш с осени 2017 года. В середине марта житель Воронежской области стал счастливым обладателем одного из 18 загородных домов. За месяц до этого другой житель нашего региона выиграл таунхаус — небольшой городской домик. 21 января житель нашего региона получил автомобиль стоимостью 900 тысяч рублей. Еще раньше повезло студентке из Борисоглебска, которая вытянула лотерейный билет с домом. Однако девушка решила забрать приз деньгами, чтобы купить машину и собаку. Новый год случилось чудо еще для одного нашего земляка: он выиграл квартиру стоившую 2 млн рублей.

А в ноябре 2017-го джек-пот в 506 млн рублей сорвала пенсионерка из Панино Наталья Власова. Женщина, уже начавшая получать огромные деньги, бросила торговать пирожками, что ранее было ее основным занятием, и раздумывает, что делать с таким счастьем.

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