Житель воронежской глубинки выиграл в лотерею два миллиона рублей
Это уже пятый большой куш с осени 2017 года у счастливчиков из нашего региона.
Это уже пятый большой куш с осени 2017 года у счастливчиков из нашего региона.
Житель села Шекаловка Россошанского района победил в 276 тираже «Жилищной лотерии», проходившем в воскресенье, 11 марта. Он выиграл 2 000 155 рублей, сообщили в
Победитель может получить свои миллионы, обратившись к организаторам лотереи.
Напомним, это уже пятый крупный выигрыш с осени 2017 года. В середине марта житель Воронежской области стал счастливым обладателем одного из 18 загородных домов. За месяц до этого другой житель нашего региона выиграл таунхаус — небольшой городской домик. 21 января житель нашего региона получил автомобиль стоимостью 900 тысяч рублей. Еще раньше повезло студентке из Борисоглебска, которая вытянула лотерейный билет с домом. Однако девушка решила забрать приз деньгами, чтобы купить машину и собаку. Новый год случилось чудо еще для одного нашего земляка: он выиграл квартиру стоившую 2 млн рублей.
А в ноябре 2017-го
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