Кишинёв приводят в порядок по распоряжению Сильвии Раду: фото
Генеральную уборку в Кишиневе начали с Чекан. И первым делом обрезали деревья.
Генеральную уборку в Кишиневе начали с Чекан. И первым делом обрезали деревья.
Генеральную уборку в Кишиневе начали с Чекан. И первым делом обрезали деревья. Коммунальщики говорят — работы много, и чтобы успеть все до Пасхи, на уборку вывели всех.
«Задействованы 140−150 человек, девять автокранов. Ветки и прочий растительный мусор вывозим на 15-ти грузовиках», — сказал глава зеленхоза Чекан Николй Крянгэ.
А под деревьями трудятся рабочие управления Exdrupo. Перед тем, как по улицам пустят спецтехнику, в ход идут лопаты.
«Нужно убрать грязь и песок, копившийся у бордюров в сю зиму. Это приходится делать вручную, такая грязь нашим уборочным машинам не поддаётся», — сообщил глава Exdrupo Адриан Болдуреску.
«Давно надо было начать. Когда снег растаял, стало очень грязно. Уборка необходима».
«Должно быть красиво, очень приятно когда убирают».
У рабочих управления Lumteh — своя задача. В городе восстанавливают уличное освещение.
«На Чеканах мы должны закончить до конца следующей недели. Затем возьмемся за работу на Рышкановке», — сказал и.о. главы управления транспорта Виталий Бутучел.
В центре, тем временем, разбирали незаконно установленные киоски. Под личным контролем исполняющей обязанности мэра.
«Проблема в том, что киоски в Кишиневе ставили хаотично, без регламента. И никто не учел мнение людей, которые здесь живут», — заявила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.
Горожане воспользовались возможностью высказать пожелания лично Сильвии Раду.
За последние недели в Кишиневе демонтировали 27 незаконно установленных киосков.
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