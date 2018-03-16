Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
12«Мы будто в тюрьме»
16 марта, источник: Publika.md

Кишинёв приводят в порядок по распоряжению Сильвии Раду: фото

Генеральную уборку в Кишиневе начали с Чекан. И первым делом обрезали деревья.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Генеральную уборку в Кишиневе начали с Чекан. И первым делом обрезали деревья. Коммунальщики говорят — работы много, и чтобы успеть все до Пасхи, на уборку вывели всех.

«Задействованы 140−150 человек, девять автокранов. Ветки и прочий растительный мусор вывозим на 15-ти грузовиках», — сказал глава зеленхоза Чекан Николй Крянгэ.

Читайте также
Ремонтные работы в парке «Долина роз» обойдутся почти в 14 миллионов леев

А под деревьями трудятся рабочие управления Exdrupo. Перед тем, как по улицам пустят спецтехнику, в ход идут лопаты.

«Нужно убрать грязь и песок, копившийся у бордюров в сю зиму. Это приходится делать вручную, такая грязь нашим уборочным машинам не поддаётся», — сообщил глава Exdrupo Адриан Болдуреску.

«Давно надо было начать. Когда снег растаял, стало очень грязно. Уборка необходима».

«Должно быть красиво, очень приятно когда убирают».

У рабочих управления Lumteh — своя задача. В городе восстанавливают уличное освещение.

«На Чеканах мы должны закончить до конца следующей недели. Затем возьмемся за работу на Рышкановке», — сказал и.о. главы управления транспорта Виталий Бутучел.

В центре, тем временем, разбирали незаконно установленные киоски. Под личным контролем исполняющей обязанности мэра.

«Проблема в том, что киоски в Кишиневе ставили хаотично, без регламента. И никто не учел мнение людей, которые здесь живут», — заявила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

Горожане воспользовались возможностью высказать пожелания лично Сильвии Раду.

За последние недели в Кишиневе демонтировали 27 незаконно установленных киосков.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Джонсон отказался пожать руку российскому послу
Петр Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе
В парламенте Британии предложили перенести ЧМ на 2019 год
Женщина-пограничник прославилась своей любовью к соцсетям
«Газпром» купит у Siemens две турбины для Грозненской ТЭС
Никакой бессонницы: музыкант решил вечную проблему человечества
Спорт
Гончаренко — о Головине, «Арсенале» и Гинере Главный тренер ЦСКА рассказал о победе над «Лионом» и предстоящем противостоянии с командой Арсена Венгера
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь