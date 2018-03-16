Памятная доска Борису Немцову установлена в доме на Малой Ордынке в Москве 16 марта

Источник: НИА-Нижний Новгород

На церемонии открытия выступил сын погибшего Антон Немцов. Как ранее сообщало издание Медуза, дочь Немцова Жанна сообщала, что она и другие близкие не собираются участвовать в церемонии.

Правительство Москвы поддержало установку памятной доски Борису Немцову в феврале 2018 года. Родственники Немцова считают преждевременной установку мемориальной доски на доме по ул. Агрономической в Нижнем Новгороде. Городская Дума согласовала установку еще в 2016 году.