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18:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Памятная доска Борису Немцову установлена в доме на Малой Ордынке в Москве 16 марта

Памятная доска погибшему политику, первому губернатору Нижегородской области Борису Немцову установлена в доме на Малой Ордынке в Москве 16 марта 2018 года. Об этом сообщают организаторы акции.

Источник: НИА-Нижний Новгород

На церемонии открытия выступил сын погибшего Антон Немцов. Как ранее сообщало издание Медуза, дочь Немцова Жанна сообщала, что она и другие близкие не собираются участвовать в церемонии.

Правительство Москвы поддержало установку памятной доски Борису Немцову в феврале 2018 года. Родственники Немцова считают преждевременной установку мемориальной доски на доме по ул. Агрономической в Нижнем Новгороде. Городская Дума согласовала установку еще в 2016 году.

Обвиняемые в убийстве политика были приговорены в июле 2017 года в общей сложности 80 годам колонии.

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