«Евровидение-2018»: певица из Израиля стала звездой Сети

«Евровидение-2018», которое пройдет в Лиссабоне 12 мая, сменило своего фаворита. Если до недавнего времени букмекеры отдавали предполагаемую победу участнице из Эстонии Элине Нечаевой, то сейчас на первое место с большим отрывом вырвалась израильская певица Нетте Барзилай.

Всего за пару дней ее клип на песню «Toy» посмотрели более 3,5 миллионов человек. И это стало абсолютным рекордом песенного конкурса этого года.

25-летняя Нетте Барзилай стала победительницей 5 сезона местного талант-шоу HaKokhav HaBa, после чего ее решено было отправить на «Евровидение».

В общем, смотрите сами, но предупреждаем, развидеть это уже не получится.