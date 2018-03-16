«Евровидение-2018»: певица из Израиля стала звездой Сети
Букмекеры отдают девушке победу в конкурсе.
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Букмекеры отдают девушке победу в конкурсе.
«Евровидение-2018», которое пройдет в Лиссабоне 12 мая, сменило своего фаворита. Если до недавнего времени букмекеры отдавали предполагаемую победу участнице из Эстонии Элине Нечаевой, то сейчас на первое место с большим отрывом вырвалась израильская певица Нетте Барзилай.
Всего за пару дней ее клип на песню «Toy» посмотрели более 3,5 миллионов человек. И это стало абсолютным рекордом песенного конкурса этого года.
25-летняя Нетте Барзилай стала победительницей 5 сезона местного
В общем, смотрите сами, но предупреждаем, развидеть это уже не получится.
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