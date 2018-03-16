Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Лавров упал на сцене форума (видео)
Лариса Гузеева позирует в сугробе
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Ксения Бородина ищет невесту «живому Кену»
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8Венере Милосской сделали протезы
18:23 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге девять школьников остаются в больнице из-за отравления

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. В больнице в настоящее время остаются девять детей после отравления таблетками в школе Санкт-Петербурга, в их организме обнаружено лекарственное средство «Феназепам», сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«По состоянию на 16 марта (17.00) в стационаре ДГКБ № 5 остаются 9 детей. Сегодня из отделения реанимации в 12.00 переведены трое детей на 13-е отделение для дальнейшего наблюдения и лечения — состояние средней тяжести, стабильное, самочувствие удовлетворительное», — написала Митянина в Twitter.

Она также сообщает, что по результатам исследования у всех детей, поступивших больницу после отравления неизвестными таблетками, «обнаружено в крови и моче лекарственное средство феназепам».

В четверг в школе № 97 семиклассники отравились после принятия таблеток. Дети почувствовали себя плохо в ходе урока, сразу же был приглашен школьный врач, который после осмотра принял решение о вызове скорой помощи. Скорая приехала в течение 10 минут, трое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11 — направлены в больницу для профилактики и промывания. Спустя два часа еще трое детей пожаловались на недомогание, их также увезла скорая помощь.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Петербурге девять школьников остаются в больнице из-за отравления
В Петербурге простились с режиссером Леонидом Квинихидзе
СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
Петр Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
Никакой бессонницы: музыкант решил вечную проблему человечества
Песков ответил на упоминание Путина в связи с «делом Скрипаля»
Пластик нашли в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование
Путин заявил о начале работы над новой редакцией майских указов
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь