В Петербурге девять школьников остаются в больнице из-за отравления

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. В больнице в настоящее время остаются девять детей после отравления таблетками в школе Санкт-Петербурга, в их организме обнаружено лекарственное средство «Феназепам», сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

«По состоянию на 16 марта (17.00) в стационаре ДГКБ № 5 остаются 9 детей. Сегодня из отделения реанимации в 12.00 переведены трое детей на 13-е отделение для дальнейшего наблюдения и лечения — состояние средней тяжести, стабильное, самочувствие удовлетворительное», — написала Митянина в Twitter.

Она также сообщает, что по результатам исследования у всех детей, поступивших больницу после отравления неизвестными таблетками, «обнаружено в крови и моче лекарственное средство феназепам».