В Петербурге девять школьников остаются в больнице из-за отравления
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. В больнице в настоящее время остаются девять детей после отравления таблетками в школе
«По состоянию на 16 марта (17.00) в стационаре ДГКБ № 5 остаются 9 детей. Сегодня из отделения реанимации в 12.00 переведены трое детей на 13-е отделение для дальнейшего наблюдения и лечения — состояние средней тяжести, стабильное, самочувствие удовлетворительное», — написала Митянина в Twitter.
Она также сообщает, что по результатам исследования у всех детей, поступивших больницу после отравления неизвестными таблетками, «обнаружено в крови и моче лекарственное средство феназепам».
В четверг в школе № 97 семиклассники отравились после принятия таблеток. Дети почувствовали себя плохо в ходе урока, сразу же был приглашен школьный врач, который после осмотра принял решение о вызове скорой помощи. Скорая приехала в течение 10 минут, трое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11 — направлены в больницу для профилактики и промывания. Спустя два часа еще трое детей пожаловались на недомогание, их также увезла скорая помощь.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.