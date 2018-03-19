10 трендов с Недели моды MBFW Russia: Тринити‑стайл, меха и многослойность
Обозреватель РИАМО узнала, что будет модно в новом осенне‑зимнем сезоне 2018−2019.
Обозреватель РИАМО узнала, что будет модно в новом осенне‑зимнем сезоне 2018−2019.
36-й сезон MBFW Russia с 10 по 15 марта прошел в Москве. Свои
Гобелены
MBFW Russia открыл легендарный российский дизайнер Вячеслав Зайцев, который посвятил коллекцию «Истоки 2» русскому народному творчеству, но в новом прочтении. Мужчины ходили по подиуму в рубахах и шортах в сочетании с кроссовками, а девушки — в гобеленовых пальто и жаккардовых бомберах с ботфортами. Также были представлены излюбленные модели модельера — тулупы, сарафаны и тюрбаны.
Гобелены, золотая отделка расцветок и оборки были также представлены на мировых неделях моды (Kenzo, Christian Dior, Lacoste).
Зайцев, отметивший в этом году 80-летний юбилей, сообщил, что больше не будет устраивать шоу на подиумах, но карьеру прекращать не собирается.
Закрытые лица
Казахстанские дизайнеры на MBFW Russia представили свое видение роскоши. Большинство моделей дизайнеров Dinara Satzhan, Naiyl Baikuchukov, Ye.s Couture by Yegana Sadyxova и Di Siitova выходили на подиум в вечерних платьях, расшитых пайетками или стразами.
Также в коллекции бренда Ye.s Couture by Yegana Sadyxova главным аксессуаром стали маски для лица, которые мелькали на мировых подиумах в коллекциях haute couture еще в прошлом году (Christian Dior, Maison Margiela). Правда, надеть такие можно разве что на бал.
Более гуманный вариант этого тренда — шапки балаклавы и капоры, закрывающие большую часть лица (Gucci, Calvin Klein и пр.), что актуально для затянувшейся зимы в Москве.
Узкие очки
Молодая московская марка Arut MSCW сделала ставку на винил, блестки и узкие очки, смешав в своей коллекции 70-е и 90-е.
Футуристические очки, как у героев «Матрицы», уже были заявлены в коллекциях весна — лето 2018 у Louis Vuitton, Stella McCartney, Miu Miu, но, судя по мировым неделям моды, уходить из гардеробов модников так быстро не собираются.
В коллекции дизайнера Арута узкие очки сочетаются с виниловым плащом, прямо как у Тринити. На прошедших неделях моды «Тринити-стайл» представили Alexander Wang, Roberto Cavalli и пр.
Инопланетный стиль
Футуризм из сезона в сезон показывают не только на мировых подиумах (Balmain, Calvin Klein, Chanel, Valentino и др.), но и на MBFW Russia. Пластик, пленку и упаковку в прошлом сезоне на MBFW Russia представляла петербургский дизайнер Юлия Косяк.
Бренд SNEZHANA.NYC представил на подиуме виниловые куртки и плащи, металлизированные брючные костюмы и футуристические платья, а дизайнер бренда Atelier B by Gala B и вовсе одела моделей в пластиковые косынки, которые сочетаются с платьями в викторианском стиле — с оборками, подчеркнутой талией, поясами и открытыми плечами.
У дизайнера Anastasia Dokuchaeva модели выглядели, совсем как с другой планеты — в серебряных костюмах и плащах, подпоясанные словно ремнем безопасности.
Лаконичность
Минимализм, лаконичность и комфорт каждый сезон пытаются отстаивать мировые дизайнеры. На MBFW такую установку сделали бренд MERÉ, который представил дебютную коллекцию, и KHAN by Kristina Minnikhanova, которая представила коллекцию, вдохновенную «Черным квадратом» Малевича.
Если MERÉ показали жакеты, тренчи, брюки, блузы и пальто в нюдовом, белом и черном цветах, которые можно сочетать между собой, как угодно, то Kristina Minnikhanova вообще не стала выходить за пределы черного подобно именитому японскому дизайнеру Yoji Yamamoto.
«Дикий принт»
Леопардовый принт уже несколько сезонов не является
На MBFW «звериные» коллекции представили российские дизайнеры Igor Gulyaev, Yasya Minochkina, Rich Mnisi и пр.
Игорь Гуляев в своей коллекции «Тo be continued» в леопарде представил пончо, манишки, платья и пальто.
Yasya Minochkina показала, что «звериный» принт может быть не дерзким, а элегантным. Ее модели выходили в струящихся платьях с «диким» принтом, в длинных плащах, имитирующих кожу питона, а также в куртках в сочетании с юбкой или брюками под питона.
Нарочитая многослойность
Одеться, как капуста, уже который сезон предлагает Artem Shumov. В сезоне
То, что на первый взгляд выглядит нелепо, например, то шуба с паркой в одном луке, в коллекциях мировых дизайнеров (Calvin Klein, Vetements, Balenciaga и пр.) покажется не такой уж плохой идеей. Особенно актуален тренд нарочитой многослойности будет для наших широт.
Меха
Шубы из цветного меха, которые в уходящем
На MBFW Russia их носили на показах бренда
Градиент
Самый модный тренд предстоящей осени/зимы — градиент, который показали многие мировые дизайнеры на неделях моды. Плавные переходы цветов демонстрировались не только на летящих платьях, но и на шубах у Oscar de la Renta, Lanvin и других.
На MBFW Russia Белла Потемкина представила в градиенте шубу и платье. Плавные переходы от главного цвета коллекции — фиолетового — до
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.