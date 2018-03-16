Центр в Ташкенте не имеет данных о производстве «Новичка»
В Центре по борьбе с опасными материалами отметили, что данные об испытании через офис не проходили.
В Центре по борьбе с опасными материалами отметили, что данные об испытании через офис не проходили.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Региональный секретариат центров передового опыта по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам (ХБРЯМ) для Центральной Азии не располагает информацией о производстве на территории Центральной Азии газа «Новичок», которым, предположительно, был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
Ранее сообщалось, что испытания опытных партий «Новичка-5» проводились в 1989—1990 годах на полигоне вблизи Нукуса (столица автономии Каракалпакстан на
«Через наш офис такие данные не проходили, информация (о “Новичке”) не рассматривалась», — сообщил РИА Новости в пятницу представитель секретариата, отвечая на вопрос о возможности нового производства или транспортировки «Новичка».
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