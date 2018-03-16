Центр в Ташкенте не имеет данных о производстве «Новичка»

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Региональный секретариат центров передового опыта по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам (ХБРЯМ) для Центральной Азии не располагает информацией о производстве на территории Центральной Азии газа «Новичок», которым, предположительно, был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

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Ранее сообщалось, что испытания опытных партий «Новичка-5» проводились в 1989—1990 годах на полигоне вблизи Нукуса (столица автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана). Ряд экспертов заявили, что специалисты США, которые в 1990-е годы занимались утилизацией данного вещества в Узбекистане, могли самостоятельно освоить его производство.

«Через наш офис такие данные не проходили, информация (о “Новичке”) не рассматривалась», — сообщил РИА Новости в пятницу представитель секретариата, отвечая на вопрос о возможности нового производства или транспортировки «Новичка».

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. По данным британского правительства, его и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом российского производства «Новичок». «Новички» — условное наименование ряда боевых отравляющих веществ, созданных, предположительно, в СССР в середине 1980-х годов.