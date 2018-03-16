Новосибирцы обсуждают видео с разгуливающим по Бердску верблюдом

В аккаунте новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось необычное видео, снятое в частном секторе Бердска — по улице на верблюде разъезжает мужчина.

В анонсе к видео написано: «Думаете, что у вас крутая тачка? Всегда найдётся кто-то круче!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgYmVdFD-Il/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgYmVdFD-Il/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Думаете, что у вас крутая тачка? ? Всегда найдётся кто-то круче! ? #бердск #верблюд #нсо</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/instact54/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> АСТ-54</a> (@instact54) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-16T12:38:33+00:00">16 Бер 2018 р. о 5:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Под записью, конечно же, набралось множество комментариев. Кто-то шутил над этой ситуацией:

— А все говорят медведи в России по улицам ходят, врут! Верблюды это, — написал пользователь под ником tatyanaivanova___054.

Но все-таки большинство комментариев касалось того, как наездник обращается с животным — бьет его палкой:

— Наездника бы этого прутом отхлестать, — пишет kseniya_shevko.

— Вот развернулся бы, как плюнул бы этому … в рожу за такое обращение с животным, — поддерживает bodnar_lv.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать сотрудника супермаркета «Мария-РА». Мужчину в ней называют живодером. Пока свои подписи поставили чуть больше одной тысячи человек.