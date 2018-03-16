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21:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирцы обсуждают видео с разгуливающим по Бердску верблюдом

Людей возмутило то, как с животным обращался его хозяин.

В аккаунте новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось необычное видео, снятое в частном секторе Бердска — по улице на верблюде разъезжает мужчина.

В анонсе к видео написано: «Думаете, что у вас крутая тачка? Всегда найдётся кто-то круче!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Под записью, конечно же, набралось множество комментариев. Кто-то шутил над этой ситуацией:

— А все говорят медведи в России по улицам ходят, врут! Верблюды это, — написал пользователь под ником tatyanaivanova___054.

Но все-таки большинство комментариев касалось того, как наездник обращается с животным — бьет его палкой:

— Наездника бы этого прутом отхлестать, — пишет kseniya_shevko.

— Вот развернулся бы, как плюнул бы этому … в рожу за такое обращение с животным, — поддерживает bodnar_lv.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать сотрудника супермаркета «Мария-РА». Мужчину в ней называют живодером. Пока свои подписи поставили чуть больше одной тысячи человек.

— Требуем тщательного расследования этого дела и адекватного наказания виновнику по статье о жестоком обращении с животными, а так же проверки супермаркета на предмет использования нелегальных мигрантов в качестве рабочей силы, — говорится в петиции, адресованной прокуратуре, МВД и отделу трудовой миграции города.

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