Новосибирцы обсуждают видео с разгуливающим по Бердску верблюдом
Людей возмутило то, как с животным обращался его хозяин.
Людей возмутило то, как с животным обращался его хозяин.
В аккаунте новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось необычное видео, снятое в частном секторе Бердска — по улице на верблюде разъезжает мужчина.
В анонсе к видео написано: «Думаете, что у вас крутая тачка? Всегда найдётся
Под записью, конечно же, набралось множество комментариев.
— А все говорят медведи в России по улицам ходят, врут! Верблюды это, — написал пользователь под ником tatyanaivanova___054.
Но
— Наездника бы этого прутом отхлестать, — пишет kseniya_shevko.
— Вот развернулся бы, как плюнул бы этому … в рожу за такое обращение с животным, — поддерживает bodnar_lv.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать сотрудника супермаркета «Мария-РА». Мужчину в ней называют живодером. Пока свои подписи поставили чуть больше одной тысячи человек.
— Требуем тщательного расследования этого дела и адекватного наказания виновнику по статье о жестоком обращении с животными, а так же проверки супермаркета на предмет использования нелегальных мигрантов в качестве рабочей силы, — говорится в петиции, адресованной прокуратуре, МВД и отделу трудовой миграции города.
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