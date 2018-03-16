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19:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Проблемы киборгов: как живется девушке с бионической рукой

Вот что бывает, когда забыл зарядить свой крутой протез дома.

Энджел Джиуффрия, которая родилась без части левой руки, знакома пользователям Сети своей активной позицией и чувством юмора. Девушка ведет свой блог, в котором рассказывает о трудностях и преимуществах жизни с протезом.

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Недавно с Энджел приключилась странная история: приехав на международную конференцию SXSW, она забыла зарядить свою бионическую руку. За короткое время девушка позвонила в гостиницу и попросила привезти ей зарядное устройство прямо на мероприятие.

И вот, когда цель была уже близка, Энджи не смогла найти розетку — все они были заняты людьми, заряжающими свои телефоны.

На просьбу девушки никто не отреагировал, но, к счастью, она все же нашла укромное местечко, где и смогла «включить» свою руку.

Рассказывая об этом случае, Энджел лишь рассмеялась, отметив, что ее протез, украшенный светодиодами, очень крут и выглядит как украшение, а потому людям трудно поверить в его подлинность.

Проблемы киборгов! Знаете, иногда вы думаете, что поставили телефон заряжаться на ночь, а на самом деле нет. Именно это и произошло с моей бионической рукой, так что теперь курьер везет мне зарядное устройство на SXSW.
Проблемы киборгов: люди на SXSW отказались отключить от зарядки свои телефоны, чтобы я могла зарядить свою руку. Но я нашла розетку в дальней части зала, так что заряжаюсь.
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