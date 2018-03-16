Первая весенняя зелень появилась в продаже
На рынках появилась первая весенняя зелень — черемша, шпинат, крапива и зелёный лук. Продавцы говорят, что после зимы спрос на них особенно возрос.
На рынках появилась первая весенняя зелень — черемша, шпинат, крапива и зелёный лук. Продавцы говорят, что после зимы спрос на них особенно возрос.
«Здоровое питание обязательно должно включать зелень. Она укрепляет иммунитет, а значит снижается риск заболеваний».
А граждане, которые держат пост, отмечают, что сейчас растения как нельзя кстати.
«Зелень очень полезна, она содержит много витаминов. Буквально сегодня купила черемшу, приготовлю салат».
«Покупаем в лечебных целях, а также готовим супы. Зеленью можно украсить любое блюдо».
«В зелени много витаминов, после зимы обязательно нужно употреблять её в пищу. Как только появляется первая зелень, сразу нужно готовить соусы и борщи».
А врачи говорят, что употребление зелени полезно для пищеварения.
«Зелень очень полезна для пожилых людей, для тех у кого гипертония, повышен холестерин и сахар, и для диабетиков. Это прекрасное средство от весенней астении», — сказала врач Вероника Калчев.
Пучок черемши на рынке стоит от трёх до пяти леев, а килограмм крапивы — 70 леев.
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