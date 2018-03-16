Первая весенняя зелень появилась в продаже

«Зелень очень полезна, она содержит много витаминов. Буквально сегодня купила черемшу, приготовлю салат».



«Покупаем в лечебных целях, а также готовим супы. Зеленью можно украсить любое блюдо».



«В зелени много витаминов, после зимы обязательно нужно употреблять её в пищу. Как только появляется первая зелень, сразу нужно готовить соусы и борщи».



А врачи говорят, что употребление зелени полезно для пищеварения.



«Зелень очень полезна для пожилых людей, для тех у кого гипертония, повышен холестерин и сахар, и для диабетиков. Это прекрасное средство от весенней астении», — сказала врач Вероника Калчев.



Пучок черемши на рынке стоит от трёх до пяти леев, а килограмм крапивы — 70 леев.