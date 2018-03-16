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22:10 (мск), источник: Publika.md

Первая весенняя зелень появилась в продаже

На рынках появилась первая весенняя зелень — черемша, шпинат, крапива и зелёный лук. Продавцы говорят, что после зимы спрос на них особенно возрос.

Источник: Publika.md

«Здоровое питание обязательно должно включать зелень. Она укрепляет иммунитет, а значит снижается риск заболеваний».

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А граждане, которые держат пост, отмечают, что сейчас растения как нельзя кстати.

«Зелень очень полезна, она содержит много витаминов. Буквально сегодня купила черемшу, приготовлю салат».

«Покупаем в лечебных целях, а также готовим супы. Зеленью можно украсить любое блюдо».

«В зелени много витаминов, после зимы обязательно нужно употреблять её в пищу. Как только появляется первая зелень, сразу нужно готовить соусы и борщи».

А врачи говорят, что употребление зелени полезно для пищеварения.

«Зелень очень полезна для пожилых людей, для тех у кого гипертония, повышен холестерин и сахар, и для диабетиков. Это прекрасное средство от весенней астении», — сказала врач Вероника Калчев.

Пучок черемши на рынке стоит от трёх до пяти леев, а килограмм крапивы — 70 леев.

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