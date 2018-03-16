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19:34 (мск), источник: Volga News

Власти разбираются в законности земельных работ на спуске к Волге на 9-й просеке

Появление желтых экскаваторов и начало раскопок заставило забеспокоиться владельцев домов на 9-й просеке. Техника была замечена на пустующем заснеженном участке на спуске к Волге, где когда-то находились строения базы отдыха.

Самарцы написали жалобу в соцсетях главе региона Дмитрию Азарову. Он поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации. Врио вице-губернатора Самарской области — руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Юрий Рожин направил на объект группу специалистов, чтобы на месте разобраться, кто и какие работы там проводит.

«Мы истребовали все необходимые документы у хозяина участка: есть ли разрешение на строительство, на вырубку деревьев. — заявил Юрий Рожин. — В ближайшее время мы проведем их юридическую проверку. На основании этой проверки мы примем решение о дальнейших действиях».

Также врио вице-губернатора рассказал, что владельцу была поставлена задача прекратить все ведущиеся на территории работы и убрать технику. «Сегодня мы проверяем, как это поручение исполнено», — добавил он.

Ситуацию на месте проинспектировали специалисты департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, а также глава Кировского района Игорь Рудаков. На момент осмотра все работы на участке были остановлены.

Свою версию событий инспекционной группе изложил представляющий по доверенности интересы руководства базы отдыха «Циолковский» Вячеслав Бочков: «Строения на этом месте были самовольно возведенными, незаконными; и бывшего правообладателя обязали их снести. В 2016—2017 годах наша база отдыха получила права на три площадки. Но, когда мы прибыли сюда, то увидели, что незаконные строения хоть и снесены, да не до конца: остался фундамент. Этот фундамент мы и стали вырывать из земли экскаваторами. В дальнейшем наша база отдыха планирует сделать здесь спортивно-оздоровительные сооружения. Зонирование позволяет строить здесь спортивные объекты».

Впрочем, представитель «Циолковского» признает: разрешение на строительство пока не получено. Но говорит, что действия для его получения предпринимаются (сейчас прорабатывается проектная документация) и надеется, что вопрос решится к лету 2018 года.

«После обращения жителей было поручение департаменту общественной безопасности, министерству строительства, администрации Кировского района, — пояснил глава Кировского района Самары Игорь Рудаков. — Мы на место выехали, ведем работу с собственником. Пока мы приостановили всю деятельность здесь до окончательного разбирательства по предоставленным документам. По факту здесь никакой стройки нет, капитальные строения не возводятся. Идет планировка территории, находящейся в собственности у юрлица, которое приобрело ее по договору купли-продажи и зарегистрировало в Регпалате».

По словам Игоря Рудакова, отдельно жители жаловались на якобы массовый спил деревьев. Он отметил, что массового спила деревьев полиция не усмотрела. Но добавил, что если вдруг выяснится, что без соответствующих разрешений вырубались деревья — виновникам по закону придется компенсировать ущерб.

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