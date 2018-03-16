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20:30 (мск), источник: Newtimes.kz

Стоянку для яхт планируют построить в Актау

Обустроить марину планируют в прибрежной зоне 4А микрорайона, передает lada.kz.

Источник: Newtimes.kz

Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, составит 15 млн долларов США. Площадь стоянки, по проекту, составит 0,8225 гектар. Информацию о проекте озвучили на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Мангистауской области.

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«В Актау есть все предпосылки для развития туризма, в том числе водного. Только в 2017 году Мангистау посетили 71 000 туристов из-за границы и 385 300 — из Казахстана. Обустройство закрытой стоянки для яхт на побережье Актау позволило бы развить водный туризм и парусный спорт, в том числе и детский. Ориентировочная стоимость проекта составит 15 миллионов долларов США», — рассказал исполняющий обязанности председателя правления АО «Национальная компания СПК «Каспий» Лесбек Илебаев.

В августе в Актау запустили прогулочные катамараны. Компания, которая организует прогулочные туры, надеялась получить разрешение от акимата на строительство пирса на побережье 14 микрорайона. Здесь предприниматели намеревались разместить навесы, скамейки и оборудовать кассу. Для швартовки катеров обустроено временное причальное сооружение из металла.

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