Стоянку для яхт планируют построить в Актау
Обустроить марину планируют в прибрежной зоне 4А микрорайона, передает lada.kz.
Обустроить марину планируют в прибрежной зоне 4А микрорайона, передает lada.kz.
Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, составит 15 млн долларов США. Площадь стоянки, по проекту, составит 0,8225 гектар. Информацию о проекте озвучили на
«В Актау есть все предпосылки для развития туризма, в том числе водного. Только в 2017 году Мангистау посетили 71 000 туристов
В августе в Актау запустили прогулочные катамараны. Компания, которая организует прогулочные туры, надеялась получить разрешение от акимата на строительство пирса на побережье 14 микрорайона. Здесь предприниматели намеревались разместить навесы, скамейки и оборудовать кассу. Для швартовки катеров обустроено временное причальное сооружение из металла.
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