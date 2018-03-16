Стоянку для яхт планируют построить в Актау

«В Актау есть все предпосылки для развития туризма, в том числе водного. Только в 2017 году Мангистау посетили 71 000 туристов из-за границы и 385 300 — из Казахстана. Обустройство закрытой стоянки для яхт на побережье Актау позволило бы развить водный туризм и парусный спорт, в том числе и детский. Ориентировочная стоимость проекта составит 15 миллионов долларов США», — рассказал исполняющий обязанности председателя правления АО «Национальная компания СПК «Каспий» Лесбек Илебаев.