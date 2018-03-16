Дом, в котором снималось «Криминальное чтиво», выставлен на продажу

Важный для истории кинематографа дом находится в районе Студио-Сити. Здание расположено рядом с киностудиями и крупными магазинами. Именно в этот коттедж зашли преступники Джулс и Винсент, чтобы попросить помощи у Джимми после того, как они случайно убили человека в своей машине.