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19:49 (мск), источник: Вести.Ru

Дом, в котором снималось «Криминальное чтиво», выставлен на продажу

Представители агентства недвижимости The Agency выставили на продажу коттедж, в котором снималась одна из сцен «Криминального чтива» Квентина Тарантино.

Стоимость здания площадью 400 квадратных метров вместе с гаражом и двором составляет 1,4 миллиона долларов.

Важный для истории кинематографа дом находится в районе Студио-Сити. Здание расположено рядом с киностудиями и крупными магазинами. Именно в этот коттедж зашли преступники Джулс и Винсент, чтобы попросить помощи у Джимми после того, как они случайно убили человека в своей машине.

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