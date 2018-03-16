Слоненок, который не любит туристов (видео)
Малыш был не в восторге от того, во что люди превратили его обед.
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Малыш был не в восторге от того, во что люди превратили его обед.
Забавный случай сняли на камеру туристы Национального парка Крюгера в Южной Африке. Проезжая на машине мимо небольшого слоненка, который в это время обедал фруктами, путешественники затормозили, чтобы снять его на камеру.
Малышу это не понравилось — он решил проучить назойливых туристов и атаковать автомобиль. Но, соизмерив свои силы, внезапно передумал и убежал доедать свой обед.
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