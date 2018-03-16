Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Савченко обратилась к Путину с просьбой
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Ксения Бородина ищет невесту «живому Кену»
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8Венере Милосской сделали протезы
20:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Слоненок, который не любит туристов (видео)

Малыш был не в восторге от того, во что люди превратили его обед.

Забавный случай сняли на камеру туристы Национального парка Крюгера в Южной Африке. Проезжая на машине мимо небольшого слоненка, который в это время обедал фруктами, путешественники затормозили, чтобы снять его на камеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Малышу это не понравилось — он решил проучить назойливых туристов и атаковать автомобиль. Но, соизмерив свои силы, внезапно передумал и убежал доедать свой обед.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

СКР возбудил дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль
В парламенте Британии предложили перенести ЧМ на 2019 год
Петр Порошенко объявил о завершении режима АТО в Донбассе
Женщина-пограничник прославилась своей любовью к соцсетям
Глобальное потепление «утопит» дома свыше 5 миллионов людей
Никакой бессонницы: музыкант решил вечную проблему человечества
Топливо для санкций: экспорт «Газпрома» вырос почти на треть
Спорт
Английские СМИ отреагировали на противостояние «Арсенала» с ЦСКА Реакция СМИ на жеребьевку четвертьфинала Лиги Европы
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь