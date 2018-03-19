Сбербанк построит жилье для 1,6 тыс. человек в технопарке «Сколково»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сбербанк планирует построить жилой квартал в технопарке «Сколково» на 60355 кв метра или 653 квартиры, рассчитанные на проживание 1600 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе банка в пятницу.

«Планируется построить 60355 кв метров жилья или 653 квартиры, рассчитанные на 1600 жителей. Ориентировочные сроки выхода на площадку — август 2018 года. Строительство объектов займет 24 месяца», — сообщили в пресс-службе.

Вопрос о проектировании второй очереди Технопарка «Сколково» обсуждался на состоявшемся 15 марта заседании Совета Фонда «Сколково». Нынешнее здание уже заполнено на 98,5%. Предполагается, что в течение ближайших трех лет будет построено 75 тысяч квадратных метров офисных и лабораторных помещений.