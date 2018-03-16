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16 марта, источник: РИА Новости

Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео огромной волны, образовавшейся на озере Байкал после землетрясения.

Запись была сделана одним из рыбаков. На ролике видно, как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков.

Автору видео пришлось в спешке «отступать» перед волной. На горизонте видны еще несколько любителей подледного лова, которых «цунами» застало врасплох.

На сайте Байкальского филиала геофизической службы РАН сообщается, что в пятницу в Иркутской области в 12:28 по местному времени произошло землетрясение силой 3−4 балла.

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