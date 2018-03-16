Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео огромной волны, образовавшейся на озере Байкал после землетрясения.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети появилось видео огромной волны, образовавшейся на озере Байкал после землетрясения.
Запись была сделана одним из рыбаков. На ролике видно, как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков.
Автору видео пришлось в спешке «отступать» перед волной. На горизонте видны еще несколько любителей подледного лова, которых «цунами» застало врасплох.
На сайте Байкальского филиала геофизической службы РАН сообщается, что в пятницу в Иркутской области в 12:28 по местному времени произошло землетрясение силой 3−4 балла.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.