Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале

Запись была сделана одним из рыбаков. На ролике видно, как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков.

Автору видео пришлось в спешке «отступать» перед волной. На горизонте видны еще несколько любителей подледного лова, которых «цунами» застало врасплох.