«Роскосмос» нашел способ окупить траты на МКС
«Роскосмос» запланировал к 2025 году за счет коммерциализации снизить в два раза собственные затраты на Международную космическую станцию (МКС), сообщает РИА Новости.
«Роскосмос» запланировал к 2025 году за счет коммерциализации снизить в два раза собственные затраты на Международную космическую станцию (МКС), сообщает РИА Новости.
«Мы планируем к 2025 году до 50 процентов наших затрат на МКС окупать за счет и космического туризма, и проведения экспериментов, и коммерциализации использования МКС», — заявил гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей».
Глава госкорпорации уточнил, что общий объем инвестиций всех
Ранее частная российская компания S7 предложила «Роскосмосу» взять МКС в концессию после 2024 года и создать на основе орбитальной лаборатории транспортную систему для сборки в околоземном пространстве межпланетных кораблей.
Всего в рамках Федеральной космической программы на период с 2016 по 2025 год на эксплуатацию МКС планируется потратить более 250 миллиардов рублей бюджетных средств. В 2018 году на эти цели планируется израсходовать порядка 14 миллиардов.
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