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07:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Родителей дошколят обрадуют власти Владивостока

Обеспечить дополнительными местами в детсадах более тысячи малышей приморской столицы в возрасте от полутора до шести лет пообещал Виталий Веркеенко, об этом DEITA. RU сообщили в администрации Владивостока.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Дело в том, что уже в третьем квартале 2018 года в городе начнут строить и реконструировать пять детских садов. Это стало возможно, благодаря федеральной субсидии, которую получит Владивосток на развитие социальной инфраструктуры.

Самый большой детский сад будет реконструирован по улице Постышева, 7а. Специалисты разработали проектную документацию на реконструкцию старого здания садика, увеличив проектную мощность дошкольного учреждения с 220 до 350 ребятишек. В нем будет 18 групп, четыре из которых -ясельные.

Ещё один детский сад на 240 мест построят в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвёртым дошкольным учреждением в этом жилом районе Владивостока.

Новый детский сад порадует и родителей Фрунзенского района на улице Станюковича, 31а. Проектом предполагается 7 групп на 150 детей.

Детский сад на 230 мест будет построен по улице Маковского, 157а. Здесь появятся четыре младшие группы для детей от 2 до 4 лет, по две средних и старших, а также четыре подготовительных группы.

Пятым станет детский сад на ул. Тихвинская, 3 в Первомайском районе. Небольшой, но современный и комфортный детский сад примет в свои стены 120 воспитанников.

Проектная документация по всем пяти детским садам уже готова, в настоящее время специалисты, а готовятся к проведению аукционов.

Таисия Масина.

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