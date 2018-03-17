Бывшая жена экс-премьера Молдовы Филата открыла модный магазин и на радостях перемерила все платья
Таким образом Санда Дивиричан зазывает клиентов.
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Таким образом Санда Дивиричан зазывает клиентов.
Вы часто нас спрашиваете: а чем сейчас занимается бывшая жена
Пригласить клиентов она решила самолично, продемонстрировав платья и сфотографировавшись в них. А что? Фигура у нее замечательная!
Кстати, всем покупательницам она обещает сюрпризы. Интересно, о чем идет речь?
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