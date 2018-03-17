Бывшая жена экс-премьера Молдовы Филата открыла модный магазин и на радостях перемерила все платья

Вы часто нас спрашиваете: а чем сейчас занимается бывшая жена экс-премьера Молдовы Владимира Филата Санда? Рассказываем: не так давно Санда Дивиричан — именно такую фамилию она сейчас носит — открыла модный магазин женской одежды в центре Кишинева.