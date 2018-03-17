Плохих китайцев не пустят на самолет
В Китае граждане, у которых низкие показатели системы социального кредита, столкнутся с серьезными ограничениями. В частности, людям, считающимся неблагонадежными, не будут продавать билеты на поезд или самолет. Об этом сообщает агентство Reuters.
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