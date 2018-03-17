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04:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Плохих китайцев не пустят на самолет

В Китае граждане, у которых низкие показатели системы социального кредита, столкнутся с серьезными ограничениями. В частности, людям, считающимся неблагонадежными, не будут продавать билеты на поезд или самолет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Reuters

Власти страны решили присвоить рейтинг каждому гражданину КНР, в стране заработает так называемая система социального кредита.

Государство будет оценивать образование, уровень дохода и карьерные достижения людей.

На положение в рейтинге будет влиять и поведение пользователей в интернете. Граждан с минимальным рейтингом ждут проблемы. Помимо прочего, у них могут возникнуть сложности с поиском работы.

Инициативу китайских властей сравнили с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984». При этом за каждое действие система либо добавит, либо снимет баллы. Так, например, история покупок в интернет-магазине может серьезно повлиять на репутацию.

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