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02:49 (мск), источник: РИА Новости

В Румынии мужчина не смог доказать в суде, что он жив

КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Житель румынского уезда Васлуй 63-летний Константин Релиу, признанный в 2016 году мертвым, не смог доказать в суде, что жив, и аннулировать выданное по ошибке свидетельство о смерти, сообщают румынские СМИ.

Как отмечает агентство Agerpres, мужчина проиграл процесс, так как слишком поздно обратился в суд с иском, теперь Константина Релиу с юридической точки зрения не существует.

«По документам я мертв, хотя и жив. У меня нет ни одного источника дохода, а так как я фигурирую как умерший, то не могу трудоустроиться, ничего не могу делать в этой стране», — заявил Релиу в пятницу после заседания суда.

Релиу уехал из Румынии на заработки в Турцию в 1992 году. Из-за размолвок с семьей, как он полагает, он потерял всякую связь с родственниками. В 2013 его супруга обратилась в суд с просьбой признать мужчину мертвым, так она не получала от него никаких вестей. Суд удовлетворил иск женщины в 2016 году.

В этом году турецкие власти обнаружили, что документы Константина Релиу, согласно которым он находился на территории Турции, просрочены и выслали его в Румынию. На въезде в страну и выяснилось, что он числится умершим. Как отмечают румынские СМИ, чтобы восстановить справедливость, мужчине придется обратиться с повторным иском.

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