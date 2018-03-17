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06:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лучшие молодые каратисты страны сразятся в Хабаровске

Около 400 спортсменов приедут на Первенство России по киокусинкай.

Хабаровск впервые примет первенство России по киокусинкай. Поединки спортсменов в возрасте 12−13 и 14−15 лет пройдут 24—26 марта в универсальном спортивном комплексе стадиона им. Ленина. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участие в них примут около 400 юношей и девушек из 65 регионов России.

В Хабаровск приедут победители региональных туров биться за место в сборной команде России, которая примет участие в чемпионате мира в Токио в апреле и в чемпионате Европы в Софии в мае.

Первенство России помогут провести 40 волонтеров и Хабаровского и Приморского краев и Амурской области. Сейчас молодые люди проходят обучение.

Поединки пройдут в УКСК стадиона им. Ленина. Поддержать будущих чемпионов смогут все желающие — вход свободный.

Напомним, спортсмены уже активно готовятся к соревнованиям.

Программа первенства России по киокусинкай:

Суббота, 24 марта:

10:00 — Предварительные поединки.

12−13 лет
девушки: до 40, 45, 50, 55, свыше 55 кг
юноши: до 35, 40, 45, 50, 55, 60, свыше 60 кг
ката девушки
ката юноши
ката-группа.

14−15 лет
девушки: до 45, 50, 55, свыше 55 кг
юноши до 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, свыше 70 кг
ката девушки
ката юноши
ката-группа.

Воскресенье, 25 марта:

11:00 — Торжественное открытие.

12:00 — Финалы и церемония награждения.

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