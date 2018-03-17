Лучшие молодые каратисты страны сразятся в Хабаровске
Около 400 спортсменов приедут на Первенство России по киокусинкай.
Около 400 спортсменов приедут на Первенство России по киокусинкай.
Хабаровск впервые примет первенство России по киокусинкай. Поединки спортсменов в возрасте 12−13 и 14−15 лет пройдут
В Хабаровск приедут победители региональных туров биться за место в сборной команде России, которая примет участие в чемпионате мира в Токио в апреле и в чемпионате Европы в Софии в мае.
Поединки пройдут в УКСК стадиона им. Ленина. Поддержать будущих чемпионов смогут все желающие — вход свободный.
Напомним, спортсмены уже активно готовятся к соревнованиям.
Программа первенства России по киокусинкай:
Суббота, 24 марта:
10:00 — Предварительные поединки.
12−13 лет
девушки: до 40, 45, 50, 55, свыше 55 кг
юноши: до 35, 40, 45, 50, 55, 60, свыше 60 кг
ката девушки
ката юноши
14−15 лет
девушки: до 45, 50, 55, свыше 55 кг
юноши до 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, свыше 70 кг
ката девушки
ката юноши
Воскресенье, 25 марта:
11:00 — Торжественное открытие.
12:00 — Финалы и церемония награждения.
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