«СКА-Хабаровск» примет на своём поле «Урал» из Екатеринбурга

Гости в турнирной таблице занимают 11-ю строчку: но с результатом в 25 очков не могут рассчитывать, что эта позиция не изменится в одночасье. Про успехи «армейцев» и говорить нечего: команда наверняка закончит турнир на последнем месте и вернётся в ФНЛ.
Статистика обоюдных встреч тоже не радует хабаровчан: выступив в 33 встречах, СКА победил лишь семь раз, ещё 11 раз сыграл вничью и в 15 поединках уступил. При этом гости, проигравшие «Локомотиву» туром ранее, постараются вернуть себе очки и уверенное место в середине таблицы.
Матч состоится на стадионе имени Ленина в Хабаровске в 18:00 по местному времени.
Как уже сообщало агентство, команда «СКА-Хабаровск» из дальневосточной столицы не смогла одержать победу на выезде. На этот раз «армейцы» не сумели в Москве обыграть «Спартак». Подопечные Рината Билялетдинова уступили со счётом 0:1.
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