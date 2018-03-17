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08:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Охотники Тофаларии встретили весну

В Тофаларии охотники вышли из леса. Чтобы проводить зиму.

Источник: Вести Иркутск

В Тофаларии охотники вышли из леса. Чтобы проводить зиму.

— Тянем, тянем. Молодцы.

Вот так весело в Тофаларии встречают весну. Жители посёлка Нерха вышли в лес — на праздник. Его отмечают каждый год в конце марта. Когда таёжный и труднодоступный край начинает просыпаться от суровой зимы. К этому времени из леса приходят охотники. Это основное занятие местных мужчин. Они-то и проводят гулянья. Прежде всего для своих детей.

— Детям, конечно, интересно. Всё для них. И карусели сделали. И ярмарки есть, — говорит житель посёлка Нерха Григорий Елбанов.

Кроме песен и танцев — спортивные состязания. Каждый охотник должен быть ловким и умелым. Иначе ему просто не выжить в тайге. Один из самых зрелищных конкурсов — метание двухпудовой гири. А затем бой подушками. Также заставляет попотеть и эстафета.

— Конкурсы у нас — кто самый сильный, прыжки в мешках, лазанье на столб, — говорит организатор праздника Макар Тоболаев.

Охотники — это ещё и отличные кулинары. Прямо здесь развернули полевую кухню. Готовят из дичи, которую добыли в горах Тофаларии. Жители таёжных посёлков «прохладно» относятся к говядине и баранине.

— Дикое мясо, оно всегда вкуснее домашнего. Он же ходит там в горах. Мох, траву ест, всё чистое, экологическое. Никаких нет там примесей. Вот как есть, — говорит житель посёлка Нерха Юрий Каморников.

Праздник весны в Тофаларии прошёл с аншлагом. Победители конкурсов получили полезные призы — туристические наборы, которые пригодятся охотникам.

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