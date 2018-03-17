Охотники Тофаларии встретили весну
В Тофаларии охотники вышли из леса. Чтобы проводить зиму.
В Тофаларии охотники вышли из леса. Чтобы проводить зиму.
В Тофаларии охотники вышли из леса. Чтобы проводить зиму.
— Тянем, тянем. Молодцы.
Вот так весело в Тофаларии встречают весну. Жители посёлка Нерха вышли в лес — на праздник. Его отмечают каждый год в конце марта. Когда таёжный и труднодоступный край начинает просыпаться от суровой зимы. К этому времени из леса приходят охотники. Это основное занятие местных мужчин.
— Детям, конечно, интересно. Всё для них. И карусели сделали. И ярмарки есть, — говорит житель посёлка Нерха Григорий Елбанов.
— Конкурсы у нас — кто самый сильный, прыжки в мешках, лазанье на столб, — говорит организатор праздника Макар Тоболаев.
— Дикое мясо, оно всегда вкуснее домашнего. Он же ходит там в горах. Мох, траву ест, всё чистое, экологическое. Никаких нет там примесей. Вот как есть, — говорит житель посёлка Нерха Юрий Каморников.
Праздник весны в Тофаларии прошёл с аншлагом. Победители конкурсов получили полезные призы — туристические наборы, которые пригодятся охотникам.
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