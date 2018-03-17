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06:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Нефтяник» вышел в финал чемпионата России

В «золотом» матче 25 марта в Хабаровске армейцы сыграют с «Енисеем».

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» не стали откладывать дело на потом и в первом же гостевом полуфинальном матче в Иркутске нанесли поражение клубу «Байкал-Энергия» — 4:3 и тем самым выиграли всю серию — 3:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что полуфинальная гонка чемпионата России по хоккею с мячом началась в Хабаровске двумя победами подопечных Михаила Юрьева — 12:1 и 8:3. Однако «Байкал» на своём льду попытался дать бой действующему чемпиону страны.

Хозяева открыли счёт на 14-й минуте. Опытный Евгений Иванушкин, воспользовавшийся ошибкой соперника, поразил ворота бывшего голкипера иркутян Дениса Рысева.

Однако развить этот успех сибиряки не смогли. Хотя при счете 1:1 все тот же Иванушкин мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

В свою очередь, армейцы быстро среагировали на изменение в настрое хозяев, заметно активизировав свои атакующие действия. Как результат, на перерыв соперники ушли при счете 3:1 в пользу дальневосточников. Голы у «СКА-Нефтяника» провели Юрий Шардаков, Павел Рязанцев и Александр Антипов.

В первой половине второго тайма команды в течение трёх минут обменялись «уколами». Вначале хозяева сократили разрыв в счете до минимума, а затем Максим Ишкельдин забил четвертый мяч.

Концовка встречи по всем жанрам плей-офф выдалась валидольной. На 75-й минуте «Байкал» вновь сократил разрыв в счёте до минимума — 3:4. А потом последовали три удаления в составе хабаровчан, подарившие сибирякам шанс на спасение. Но оборона гостей во главе с Денисом Рысевым сыграла надёжно и не позволили хозяевам спасти игру.

Красноярский «Енисей», без хлопот одолевший в Кемерово «Кузбасс» — 7:2, также выиграл полуфинальную серию — 3:0 и досрочно вышел в финал.

Таким образом, 25 марта в 17.00 в поединке за «золото» на льду хабаровской арены «Ерофей» скрестят клюшки извечные соперники «СКА-Нефтяник» и «Енисей». Продажа билетов на финал уже началась. Их цена от 300 до 900 рублей.

В прошлом сезоне, когда в Хабаровске проходил «Финал четырёх», эти клубы встречались между собой в полуфинале. Тогда будущие чемпионы России армейцы одолели «Енисей» — 2:1, впервые за несколько лет оставив грозных сибиряков без «золота».

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:4 (1:3)
16 марта. Иркутск. Стадион «Труд». 2370 зрителей
Голы: 1:0 (14 мин.) Иванушкин, 1:1 (18) Шардаков (М. Ишкельдин), 1:2 (33) Рязанцев (Ким), 1:3 (40) Антипов, 2:3 (57) Слугин (Тремаскин), 2:4 (59) М. Ишкельдин (Шардаков), 3:4 (76) Денисов.
Нереализованные пенальти: Иванушкин (Байкал) на 20-й мин. (вратарь), Вассерман (Байкал) на 63-й мин. (мимо)
Вратари: Лапин — Рысев
Угловые: 5 — 12
Штрафное время: 20 — 50
Главный судья: Юкляевских (С-Петербург).

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