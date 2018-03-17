«СКА-Нефтяник» вышел в финал чемпионата России

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» не стали откладывать дело на потом и в первом же гостевом полуфинальном матче в Иркутске нанесли поражение клубу «Байкал-Энергия» — 4:3 и тем самым выиграли всю серию — 3:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, что полуфинальная гонка чемпионата России по хоккею с мячом началась в Хабаровске двумя победами подопечных Михаила Юрьева — 12:1 и 8:3. Однако «Байкал» на своём льду попытался дать бой действующему чемпиону страны.

Хозяева открыли счёт на 14-й минуте. Опытный Евгений Иванушкин, воспользовавшийся ошибкой соперника, поразил ворота бывшего голкипера иркутян Дениса Рысева.

Однако развить этот успех сибиряки не смогли. Хотя при счете 1:1 все тот же Иванушкин мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.



В свою очередь, армейцы быстро среагировали на изменение в настрое хозяев, заметно активизировав свои атакующие действия. Как результат, на перерыв соперники ушли при счете 3:1 в пользу дальневосточников. Голы у «СКА-Нефтяника» провели Юрий Шардаков, Павел Рязанцев и Александр Антипов.



В первой половине второго тайма команды в течение трёх минут обменялись «уколами». Вначале хозяева сократили разрыв в счете до минимума, а затем Максим Ишкельдин забил четвертый мяч.

Концовка встречи по всем жанрам плей-офф выдалась валидольной. На 75-й минуте «Байкал» вновь сократил разрыв в счёте до минимума — 3:4. А потом последовали три удаления в составе хабаровчан, подарившие сибирякам шанс на спасение. Но оборона гостей во главе с Денисом Рысевым сыграла надёжно и не позволили хозяевам спасти игру.