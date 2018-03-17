Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

Источник: Informburo.kz

Из-за обильных осадков и потепления почти на всей территории страны «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение.

17 марта в Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки, местами сильные, будет сохранятся положительный температурный фон, что приведёт к формированию талого стока на равнинной территории и склонового стока на горных реках, подъёму уровней и выходу воды на пойменные участки.

1 7—18 марта в Кызылординской области будет сохранятся положительный температурный фон, что может привести к стеснению русел рек, образованию заторов, подъёму уровней воды и подтоплению пойменных участков. Кроме того, 17—18 марта по области местами ожидаются юго-восточный, восточный ветер 15−20 м/с, 17 марта местами гололедица.17 марта в Карагандинской области, 17—18 марта в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также в Костанайской и Актюбинской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами умеренных и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъёма уровней и выхода воды на пойменные участки. Сутки 17 марта в Костанайской области ожидается местами ветер 15−20 м/с, низовая метель.

18 марта в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), местами умеренных и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъёма уровней и выхода воды на пойменные участки.