В Приморье создают новое эффективное лекарство от рака
В его основе лежит вещество, которое добывают из морских губок.
В его основе лежит вещество, которое добывают из морских губок.
Приморские учёные продолжают работу над новейшим лекарством от рака, сообщает РИА «Восток-Медиа». Специалисты смогли создать новую формулу, которая в разы улучшает эффективность препарата.
В Дальневосточном федеральном университете вовсю идут разработки нового лекарства от рака. Несколько молодых учёных разрабатывают препарат на основе алкалоида фаскаплизина — особого фермента, который получают из морских губок. Это вещество обладает прекрасными медицинскими свойствами. Он активно борется с бактериями, грибками, вирусами и, самое главное, с различными опухолями. Сейчас «губочный» фермент является одним из самых перспективных соединений, на основе которых разрабатывается лекарство от рака. Обнаружили это вещество не так давно. Его впервые выделили из морской губки Fascaplysinopsis sp. в 1988 году.
Как работает препарат на основе фермента морской губки? По словам учёных, соединение подавляет фермент CDK4. Он играет ключевую роль в процессе размножения раковых клеток. В перспективе, это лекарство будет полностью останавливать распространение рака. При этом алкалоид фаскаплизина достаточно токсичен — поэтому последние два году учёные активно работают над улучшением вещества.
Сейчас в лабораториях ДВФУ проводятся испытания действия фаскаплизина и его производных на клетках глиобластомы (злокачественной опухоли головного мозга). Учёные отмечают — у этих исследований просто огромные перспективы.
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