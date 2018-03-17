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08:02 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье создают новое эффективное лекарство от рака

В его основе лежит вещество, которое добывают из морских губок.

Приморские учёные продолжают работу над новейшим лекарством от рака, сообщает РИА «Восток-Медиа». Специалисты смогли создать новую формулу, которая в разы улучшает эффективность препарата.

В Дальневосточном федеральном университете вовсю идут разработки нового лекарства от рака. Несколько молодых учёных разрабатывают препарат на основе алкалоида фаскаплизина — особого фермента, который получают из морских губок. Это вещество обладает прекрасными медицинскими свойствами. Он активно борется с бактериями, грибками, вирусами и, самое главное, с различными опухолями. Сейчас «губочный» фермент является одним из самых перспективных соединений, на основе которых разрабатывается лекарство от рака. Обнаружили это вещество не так давно. Его впервые выделили из морской губки Fascaplysinopsis sp. в 1988 году.

Главная заслуга приморских учёных заключается в том, что они научились синтезировать алкалоид фаскаплизина. После этого они начали работу по улучшению медицинских свойств вещества. Как рассказал участник научной группы, доцент Школы естественных наук ДВФУ Максим Жидков, сейчас учёные создали новое синтетическое производное фаскаплизина. Его эффективность значительно превосходит исходное соединение. «Мы испытали его на клетках рака шейки матки и моноцитарной лейкемии. Результаты показали в 2−3 раза более высокую активность по сравнению с исходным фаскаплизином», — сообщил учёный.

Как работает препарат на основе фермента морской губки? По словам учёных, соединение подавляет фермент CDK4. Он играет ключевую роль в процессе размножения раковых клеток. В перспективе, это лекарство будет полностью останавливать распространение рака. При этом алкалоид фаскаплизина достаточно токсичен — поэтому последние два году учёные активно работают над улучшением вещества.

Сейчас в лабораториях ДВФУ проводятся испытания действия фаскаплизина и его производных на клетках глиобластомы (злокачественной опухоли головного мозга). Учёные отмечают — у этих исследований просто огромные перспективы.

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