Всероссийский фестиваль «Байкальские струны» пройдёт в Иркутске

География фестиваля — от Москвы до Бурятии. Они исполнят произведения в основном отечественных композиторов — Чайковского и Цыганкова, Будашкина и Рахманинова, Андреева и Кюсса. Мероприятие пройдёт уже в седьмой раз. В этом году публике представят новинку — целый оркестр русских народных инструментов. Дирижёр — заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Фестиваль продлится два дня.