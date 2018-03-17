Чартер до Бэйдайхэ хотят вернуть хабаровчанам

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Прямое авиасообщение с китайским курортом Бэйдайхэ может возобновиться в этом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Чартерный рейс выполнялся до 2014 года и был отменён в связи с падением пассажиропотока.

— Сейчас спрос среди хабаровчан на это направление достаточно высок. Сейчас до Бэйдайхэ приходится добираться через Пекин, Харбин, Фуюань и другие города. Естественно, это требует дополнительного времени и денег, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева. — Обе стороны хотят возобновить прямое авиасообщение. Договорённости почти достигнуты, но есть проблема — ни у китайских авиакомпаний, ни у «Авроры» пока нет свободных самолётов. Если борт появится, время в полёте от Хабаровска до Бэйдайхэ составит всего 2,5 часа.

Курорт Бэйдайхэ находится на берегу Бохайского залива Желтого моря. Он известен как крупный центр лечения и оздоровления в Китае, а также как одно из знаменитых мест для наблюдения за птицами, город-сад или «природный бар кислорода».