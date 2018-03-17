Чартер до Бэйдайхэ хотят вернуть хабаровчанам
В последний раз он выполнялся в 2014 году.
В последний раз он выполнялся в 2014 году.
Прямое авиасообщение с китайским курортом Бэйдайхэ может возобновиться в этом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Чартерный рейс выполнялся до 2014 года и был отменён в связи с падением пассажиропотока.
— Сейчас спрос среди хабаровчан на это направление достаточно высок. Сейчас до Бэйдайхэ приходится добираться через Пекин, Харбин, Фуюань и другие города. Естественно, это требует дополнительного времени и денег, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева. — Обе стороны хотят возобновить прямое авиасообщение. Договорённости почти достигнуты, но есть проблема — ни у китайских авиакомпаний, ни у «Авроры» пока нет свободных самолётов. Если борт появится, время в полёте от Хабаровска до Бэйдайхэ составит всего 2,5 часа.
Напомним, что этим летом у хабаровчан вновь появилась возможность воспользоваться чартером до китайского курорта Вэйхай. Он будет выполняться по субботам в июле и августе 2018 года. Время в полёте составит два с небольшим часа. Уже известны цены турпакетов, которые доступны для бронирования у местных туроператоров.
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