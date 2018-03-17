Более 2 тыс крыш очистили от снега и сосулек в Хабаровске

Источник: Хабаровский край сегодня

Очистка крыш многоквартирных домов и других зданий от снега и сосулек продолжится в Хабаровске до конца марта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в городе очищено уже более 2 тыс кровель.

— По данным на сегодняшний день, специалисты очистили 2106 крыш Хабаровска, из них от снега — 848 кровель и 1258 — от сосулек. Для этого были задействованы 29 единиц техники и 153 работника — это и альпинисты, и водители, и другие сотрудники, — рассказала информационному агентству главный специалист управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Татьяна Печерская. Точных сроков по выполнению плана нет — все зависит от погодных условий. Так, коррективы может внести свежевыпавший снег.

— Весь март будет продолжаться эта работа. Еще в начале месяца всем управляющим компаниям и ТСЖ было дано соответствующее указание, а вот сроки уборки каждая определяет для себя сама — нормативов в этом плане нет, кровля чистится по мере необходимости. Конечно, собственники жилья могут сами контролировать работу управляющей компании, если они заметят грубое нарушение, то могут обратиться с жалобой в контролирующие органы, — уточнила Татьяна Печерская.