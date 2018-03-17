На большей территории Казахстана 17 марта ожидается неустойчивая погода

Лишь на севере республики погода будет без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.



В Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15−20 м/с.



Утром и днем в Кызылординской области местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с.



В Костанайской области ожидаются ветер 15−20 м/с, ночью и утром туман, днем низовая метель.



В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ветер 15−20 м/с.



В Алматинской, Атырауской, Карагандинской областях местами — туман, гололед. В Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской областях местами — туман.