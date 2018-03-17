На большей территории Казахстана 17 марта ожидается неустойчивая погода

Лишь на севере республики погода будет без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.
В Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15−20 м/с.
Утром и днем в Кызылординской области местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с.
В Костанайской области ожидаются ветер 15−20 м/с, ночью и утром туман, днем низовая метель.
В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ветер 15−20 м/с.
В Алматинской, Атырауской, Карагандинской областях местами — туман, гололед. В Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской областях местами — туман.
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