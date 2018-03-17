Легендарный таёжник из Хабаровского края прославился на всю страну

Видео моментально разлетелось по Сети, и легендарный таёжник в одночасье проснулся знаменитым. Это неудивительно: герой истории действительно очень интересный человек. Анатолию Богданову, больше известному как Иосич, уже 81 год. Большую часть жизни он провёл в тайге. Он родился в хабаровском посёлке близ золотых приисков, и большую часть жизни проработал геологом. За это время он вдоль и поперёк исходил всю тайгу, и знает о ней буквально всё. Благодаря этому Иосич стал одним из лучших таёжных проводников на Дальнем Востоке.