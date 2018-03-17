Легендарный таёжник из Хабаровского края прославился на всю страну
80-летний Иосич исходил всю тайгу вдоль и поперёк.
80-летний Иосич исходил всю тайгу вдоль и поперёк.
Легендарный таёжник из Хабаровского края Анатолий Богданов стал героем проекта «Истории (не)простых людей». О 80-летнем геологе и знатоке дальневосточных лесов узнала вся страна, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Приморский таёжный проводник Анатолий Богданов, знакомый многим туристам и путешественникам Хабаровского края, стал звездой Интернета. Популярный
Видео моментально разлетелось по Сети, и легендарный таёжник в одночасье проснулся знаменитым. Это неудивительно: герой истории действительно очень интересный человек. Анатолию Богданову, больше известному как Иосич, уже 81 год. Большую часть жизни он провёл в тайге. Он родился в хабаровском посёлке близ золотых приисков, и большую часть жизни проработал геологом. За это время он вдоль и поперёк исходил всю тайгу, и знает о ней буквально всё. Благодаря этому Иосич стал одним из лучших таёжных проводников на Дальнем Востоке.
Сейчас бывший геолог зарабатывает на жизнь именно этим. Он, например, работает проводником проекта «Планета тайга». Пару лет назад он в составе экспедиции помог найти заброшенные геологические посёлки Лунный и Снежный.
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