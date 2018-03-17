Ролик с цунами на Байкале после землетрясения оказался фейком
Видео было снято несколько дней назад на Дальнем Востоке.
Видео было снято несколько дней назад на Дальнем Востоке.
Захватывающий ролик появился в Сети и быстро навел ужас на сибиряков. На кадрах якобы берег Байкала. Неожиданно надвигается «цунами», ледяная гладь озера покрылась трещинами и автор ролика остается на льдине. В соцсетях сразу же предположили, что ролик был снят на Байкале 16 марта, так как в этот день случилось небольшое землетрясение.
Напомним, в 12.28 в пятницу эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 22 километров от поселка Большое Голоустное на Байкале. Их интенсивность составила
Так что видео было очень даже «кстати». Но быстро выяснилось, что это фейк. Ролик под названием «волна разбивает лед» был выложен на YouTube еще 14 марта. Видео содержит ненормативную лексику (поэтому мы не можем его опубликовать, но ролик легко найти в интернете).
Предположительно, что видео было снято во Владивостоке местными рыбаками. Однако есть версия, что это Финский залив и волна была вызвана прохождением незадолго до сьемки большого корабля. Сьемки якобы проходили 8 марта.
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