Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Минобороны сделало заявление после предложения РФ «заткнуться»
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Венере Милосской сделали протезы
07:28 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане иностранных футбольных тренеров избавят от налогов

При этом иностранных специалистов также избавят от консульских сборов, государственной пошлины за временную прописку и платы за разрешение на трудовую деятельность.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. В Узбекистане иностранных футбольных специалистов не будут облагать налогом на доходы физлиц, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

Читайте также
НАЛОГовая реформа: что будет с «упрощенкой» в 2019 году?

Налоговая льгота будет действовать до 1 января 2023 года, а специалистов могут пригласить на работу только Ассоциация футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, Профессиональная футбольная Лига Узбекистана и футбольные клубы.

При этом иностранных специалистов также избавят от консульских сборов, государственной пошлины за временную прописку и платы за разрешение на трудовую деятельность.

Кроме того, Мирзиёев предоставил преференции бизнесу, который будет спонсировать футбольные клубы и другие профильные организации.

Теперь налогооблагаемая прибыль юридических лиц при исчислении налога на прибыль уменьшается на сумму средств в виде спонсорской и благотворительной помощи, направляемых на финансирование развития футбола в стране. При этом льгота не может превышать десяти процентов налогооблагаемой прибыли.

Свою порцию льгот получили и профильные футбольные организации. Так, например, Ассоциация футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, Профессиональная футбольная Лига Узбекистана и футбольные клубы до 1 января 2023 года освобождены от всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также таможенных платежей за ввозимый инвентарь, экипировку и оборудование.

Еще одна преференция — средства, затрачиваемые на организацию спортивного питания футболистов, тренеров, судей и инструкторов, в том числе иностранных, во время проведения тренировок и сборов, а также выплату им вознаграждения (премирования) больше не рассматриваются в качестве доходов физических лиц.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Узбекистане более чем в три раза увеличат выплаты по автостраховке
Политолог: Узбекистан пробудился от спячки и пытается наверстать упущенное
Мэй: такие события, как в Солсбери, могли произойти где угодно
Захарова: Россия определилась с ответом Британии
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
В Румынии мужчина не смог доказать в суде, что он жив
«Арсенал» предупредил болельщиков об опасности поездки в Москву
Плохих китайцев не пустят на самолет
Турция обстреляла госпиталь в Сирии
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь