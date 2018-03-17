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08:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Горный тигр «побил» «Сергея Гаврилова» во Владивостоке

Приморский богатырь установил мировой рекорд, сдвинув контейнеровоз во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в «Камчатском морском пароходстве». В субботу, 17 марта, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин, более известный как Горный тигр, отбуксировал по морю…

Приморский богатырь установил мировой рекорд, сдвинув контейнеровоз во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в «Камчатском морском пароходстве».

В субботу, 17 марта, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин, более известный как Горный тигр, отбуксировал по морю теплоход «Сергей Гаврилов» весом 10,5 тысячи тонн. Спортсмен установил абсолютный мировой рекорд по буксировке морских судов. Он сдвинул теплоход почти на два метра.

По словам Ивана Савкина, он, наконец, побил мировой рекорд по буксировке морских судов весом 10,3 тысячи тонн, который был установлен в Канаде несколько лет назад.

Екатерина Лапкина.

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