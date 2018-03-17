Горный тигр «побил» «Сергея Гаврилова» во Владивостоке
Приморский богатырь установил мировой рекорд, сдвинув контейнеровоз во Владивостоке, об этом DEITA. RU сообщили в «Камчатском морском пароходстве». В субботу, 17 марта, чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин, более известный как Горный тигр, отбуксировал по морю…
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