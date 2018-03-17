Свердловчанка Лысова завоевала очередную медаль в Пхенчхане

Она стала второй в лыжной гонке (7,5 км) среди спортсменок с нарушением зрения. Награду высшего достоинства завоевала представительница Белоруссии Светлана Саханенко (22 минуты 19,3 секунды).

Отметим, что для Лысовой, выступающей в лыжных гонках и биатлоне, это уже шестая медали Паралимпиады-2018. На ее счету две золотые, три серебряные и две бронзовые медали Игр. Паралимпиада-2018 в Пхенчхане завершается завтра.