Казахстанский бизнесмен взял под покровительство мальчика из ЮКО

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Казахстанский бизнесмен, глава крупной строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев вмешался в ситуацию с семилетним ребенком из Южно-Казахстанской области.

Председатель попечительского совета общественного фонда «Дом мамы» Айдын Рахимбаев, куда вечером 16 марта отвезли ребенка и его маму, заявил, что они находятся в полной безопасности и под усиленной охраной.

«Вот теперь мальчик точно в безопасности, он со своей мамой уже в нашем Доме мамы под усиленной охраной!! Еле забрали от этой неадекватной тетки, которой в Астане почему-то помогали и не отдавали ребёнка полицейские из ЮКО..! Аружан Саин молодец», — написал бизнесмен на своей странице в Facebook.

16 марта уполномоченный по делам ребенка Загипа Балиева сообщила, что мама ребенка, которая ранее не выходила на связь, приедет в Астану. Вечером этого же дня адвокат и мама семилетнего мальчика прибыли в центр «Асыл Бала», где находились ребенок и бабушка. Адвокат сообщил, что мама ребенка хочет забрать ребенка, но ей его не отдают. Несколько позже он написал, что ребенок встретился с мамой.

Общественный деятель Аружан Саин также позже написала в социальных сетях, что мама и ребенок находятся в «Доме Мамы».

История с первоклассником из села Абай ЮКО вызвала широкий общественный резонанс. 62-летняя бабушка заявила, что ее внука на протяжении длительного времени избивали и насиловали ученики старших классов. В отделе образования Сарыагашского района заверили, что судебно-медицинская экспертиза не подтвердила факт насильственных действий.

Однако результаты экспертизы поставили под сомнение активисты и волонтеры. Они также предположили, что на семью оказывается давление. В среду бабушку и мальчика, направлявшихся в Алматы, сняли с поезда. По словам полицейских, это было сделано «ради их безопасности».

Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева прибыла в Шымкент, чтобы лично разобраться в деле о возможном изнасиловании мальчика. Позже первоклассник с бабушкой прибыли в Астану, где должна быть проведена повторная комплексная экспертиза.

Между тем своих должностей лишились несколько районных полицейских, временно отстранены от должности директора школ № 73 и № 74, замакима Сарыагашского района ЮКО и руководитель районного отдела образования.