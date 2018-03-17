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20:56 (мск), источник: Известия

Российские ученые уничтожили созданный ими астероид

Сотрудники московского физико-технического института (МФТИ) уничтожили спроектированный ими астероид.

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Космическая лихорадка

Крупный космический объект, который по легенде угрожал Земле, взорвали при помощи лазера.

Ученым удалось выяснить, что для ликвидации астероида диаметром 200 м понадобится ядерный заряд массой в три мегатонны взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

По их мнению, после того как объект будет уничтожен, большая часть его обломков сгорит в атмосфере, а оставшиеся упадут на Землю без каких-либо последствий, сообщает телеканал 360.

Для экспериментов ученые использовали обломки метеорита, который упал в Челябинской области пять лет назад.

По словам специалистов, в ближайшие сто лет к Земле приблизятся свыше 800 потенциально опасных астероидов.

Лазер против астероида: наши ученые знают, как защитить Землю
Во время загрузки произошла ошибка.
16 марта© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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