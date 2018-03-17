Российские ученые уничтожили созданный ими астероид

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Крупный космический объект, который по легенде угрожал Земле, взорвали при помощи лазера.

Ученым удалось выяснить, что для ликвидации астероида диаметром 200 м понадобится ядерный заряд массой в три мегатонны взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

По их мнению, после того как объект будет уничтожен, большая часть его обломков сгорит в атмосфере, а оставшиеся упадут на Землю без каких-либо последствий, сообщает телеканал 360.

Для экспериментов ученые использовали обломки метеорита, который упал в Челябинской области пять лет назад.