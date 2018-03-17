Грузовик столкнулся с поездом в Иркутской области

Серьезное ДТП произошло 16 марта на железнодорожном переезде участка Янталь — Лена Восточно-Сибирской железной дороги. Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист попытался применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель автомобиля, мужчину госпитализировали. Известно, что автоматическая система переезда была исправна.

В связи с аварией на несколько часов был задержан пассажирский поезд № 97 сообщением Кисловодск — Тында. Вечером все неполадки устранили и движение поездов полностью восстановили. Железнодорожники призывают быть внимательными и соблюдать правила переезда путей!