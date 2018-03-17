Грузовик столкнулся с поездом в Иркутской области
Пострадал водитель автомобиля.
Пострадал водитель автомобиля.
Серьезное ДТП произошло 16 марта на железнодорожном переезде участка Янталь — Лена
Машинист попытался применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель автомобиля, мужчину госпитализировали. Известно, что автоматическая система переезда была исправна.
В связи с аварией на несколько часов был задержан пассажирский поезд № 97 сообщением Кисловодск — Тында. Вечером все неполадки устранили и движение поездов полностью восстановили. Железнодорожники призывают быть внимательными и соблюдать правила переезда путей!
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.