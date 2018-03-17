Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Лариса Гузеева позирует в сугробе
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
10Сакура в цвету
08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Грузовик столкнулся с поездом в Иркутской области

Пострадал водитель автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП произошло 16 марта на железнодорожном переезде участка Янталь — Лена Восточно-Сибирской железной дороги. Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист попытался применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель автомобиля, мужчину госпитализировали. Известно, что автоматическая система переезда была исправна.

В связи с аварией на несколько часов был задержан пассажирский поезд № 97 сообщением Кисловодск — Тында. Вечером все неполадки устранили и движение поездов полностью восстановили. Железнодорожники призывают быть внимательными и соблюдать правила переезда путей!

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Плющенко воссоединился со старшим сыном
Киркоров взорвал соцсети новым хитом: «Теперь сто процентов запью!»
Мэй: такие события, как в Солсбери, могли произойти где угодно
Захарова: Россия определилась с ответом Британии
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет
В Румынии мужчина не смог доказать в суде, что он жив
«Арсенал» предупредил болельщиков об опасности поездки в Москву
Информацию из мозга планируют перенести в «облако»
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь