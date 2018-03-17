В Министерстве образования определились с минимальными баллами для ЦТ-2018

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. В Министерстве образования определились с минимальными «проходными» баллами на вступительную кампанию 2018 года.

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По русскому и белорусскому языкам удовлетворительными будут считаться отметки выше 9 баллов, а если специальность, на которую поступает абитуриент, филологического профиля, то минимальной оценкой будет 24 балла.

По первым профильным предметам математике, физике, химии, биологии необходимо набрать хотя бы 19 баллов; по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) необходимо получить хотя бы 14 баллов.