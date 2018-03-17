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08:33 (мск), источник: Sputnik.by

В Министерстве образования определились с минимальными баллами для ЦТ-2018

Министерство образования объявило, какие отметки будут считаться неудовлетворительными на централизованном тестировании в 2018 году.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. В Министерстве образования определились с минимальными «проходными» баллами на вступительную кампанию 2018 года.

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По русскому и белорусскому языкам удовлетворительными будут считаться отметки выше 9 баллов, а если специальность, на которую поступает абитуриент, филологического профиля, то минимальной оценкой будет 24 балла.

По первым профильным предметам математике, физике, химии, биологии необходимо набрать хотя бы 19 баллов; по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) необходимо получить хотя бы 14 баллов.

Минимальный порог отметок на ЦТ установлен для наборов в вузы Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности, связанные с сельским хозяйством. Для таких вузов он составит 6 баллов по основным предметам.

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