Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки доставлены в Красноярск

Источник: РИА Новости

«Партия серебряно-золотых слитков с преобладанием серебра прибыла на предприятие в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

На заводе пояснили, что слитки будут подвергнуты аффинажным операциям для получения чистого сплава.

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В четверг при взлете из аэропорта «Якутск» у грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту «Маган».

Следственный комитет РФ позже сообщил, что створку грузового лифта самолета, по предварительным данным, сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, отмечали следователи.

Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил РИА Новости, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. По его словам, все упавшие слитки были собраны.