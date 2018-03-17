Спасатели предупреждают: погода в Башкирии продолжит ухудшаться
Спасатели предупреждают жителей республики о сильных порывах ветра, которые могут достигать 18 м/с. Сегодня, 17 марта, ожидаются мокрый снег, на дорогах гололедица, снежный накат.
Спасатели предупреждают жителей республики о сильных порывах ветра, которые могут достигать 18 м/с. Сегодня, 17 марта, ожидаются мокрый снег, на дорогах гололедица, снежный накат.
Согласно прогнозу Башгидромета, днем 18 марта на территорию республики сместится активный средиземноморский циклон. Погодные условия вновь ухудшатся. Ожидается снег, мокрый снег, снег с дождем, местами сильные, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, усиление ветра до 15−20 м/с. Соответственно ухудшится и дорожная обстановка: на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица.
Ночью 19 марта в тыловой части этого быстро смещающегося за Урал циклона будут наблюдаться сильный снег, метель при усилении ветра до 18−23 м/с, сложная обстановка на дорогах со снежными заносами и гололедицей сохранится. К утру температура воздуха за счет интенсивного затока холода понизится до -19,-24°, по востоку до -14°. Днем 19 марта небольшой снег и метель при усилении ветра до 17 м/с прогнозируются лишь по
В период с 17 по 21 марта средняя температура воздуха на большей части республики ожидается на 1−4° ниже нормы, по
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