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09:18 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Спасатели предупреждают: погода в Башкирии продолжит ухудшаться

Спасатели предупреждают жителей республики о сильных порывах ветра, которые могут достигать 18 м/с. Сегодня, 17 марта, ожидаются мокрый снег, на дорогах гололедица, снежный накат.

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Источник: ГТРК Башкортостан

Согласно прогнозу Башгидромета, днем 18 марта на территорию республики сместится активный средиземноморский циклон. Погодные условия вновь ухудшатся. Ожидается снег, мокрый снег, снег с дождем, местами сильные, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, усиление ветра до 15−20 м/с. Соответственно ухудшится и дорожная обстановка: на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ночью 19 марта в тыловой части этого быстро смещающегося за Урал циклона будут наблюдаться сильный снег, метель при усилении ветра до 18−23 м/с, сложная обстановка на дорогах со снежными заносами и гололедицей сохранится. К утру температура воздуха за счет интенсивного затока холода понизится до -19,-24°, по востоку до -14°. Днем 19 марта небольшой снег и метель при усилении ветра до 17 м/с прогнозируются лишь по северо-востоку республики.

В период с 17 по 21 марта средняя температура воздуха на большей части республики ожидается на 1−4° ниже нормы, по юго-востоку республики — близкой к норме.

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