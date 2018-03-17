Спасатели предупреждают: погода в Башкирии продолжит ухудшаться

Согласно прогнозу Башгидромета, днем 18 марта на территорию республики сместится активный средиземноморский циклон. Погодные условия вновь ухудшатся. Ожидается снег, мокрый снег, снег с дождем, местами сильные, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, усиление ветра до 15−20 м/с. Соответственно ухудшится и дорожная обстановка: на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ночью 19 марта в тыловой части этого быстро смещающегося за Урал циклона будут наблюдаться сильный снег, метель при усилении ветра до 18−23 м/с, сложная обстановка на дорогах со снежными заносами и гололедицей сохранится. К утру температура воздуха за счет интенсивного затока холода понизится до -19,-24°, по востоку до -14°. Днем 19 марта небольшой снег и метель при усилении ветра до 17 м/с прогнозируются лишь по северо-востоку республики.