Синоптики рассказали, что ждет Приморье на следующей неделе
Погода продолжает устраивать для жителей региона «американские горки».
Погода продолжает устраивать для жителей региона «американские горки».
В первой половине следующей недели погодные условия Приморья будет определять континентальный антициклон. После тёплых выходных дней в начале недели в Приморье похолодает, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Уже в ночь на понедельник за фронтальными разделами вторгнется холодный воздух. В отдельных районах края и на побережье усилится северный ветер. Температура воздуха понизится до −13…−19 °С, в горных районах до -26 °С, на побережье теплее, −4…−10 °С. Днём столбики термометров поднимутся до −4…+1 °С, на севере до -8 °С.
К середине недели ядро антициклона сместится на Приморье. Осадки маловероятны. Ветер ослабеет. Усилится ночное выхолаживание, минимальная температура понизится ещё на 48 градусов. Дневной фон температуры воздуха существенно не изменится.
Во Владивостоке погода без осадков, ветер свежий. В первый рабочий день в утренние часы температура воздуха −5…−7 °С, днём воздух прогреется до 0 °C. Во вторник температурный фон понизится на 35 градусов, а к середине недели потеплеет на 24 градуса.
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