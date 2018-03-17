Синоптики рассказали, что ждет Приморье на следующей неделе

Источник: VLADNEWS

В первой половине следующей недели погодные условия Приморья будет определять континентальный антициклон. После тёплых выходных дней в начале недели в Приморье похолодает, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Уже в ночь на понедельник за фронтальными разделами вторгнется холодный воздух. В отдельных районах края и на побережье усилится северный ветер. Температура воздуха понизится до −13…−19 °С, в горных районах до -26 °С, на побережье теплее, −4…−10 °С. Днём столбики термометров поднимутся до −4…+1 °С, на севере до -8 °С.

К середине недели ядро антициклона сместится на Приморье. Осадки маловероятны. Ветер ослабеет. Усилится ночное выхолаживание, минимальная температура понизится ещё на 48 градусов. Дневной фон температуры воздуха существенно не изменится.