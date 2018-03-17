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10:00 (мск), источник: Sputnik.md

Как молдавский участник «Ты супер!» Максим Гнатюк стал фуд-блогером

Участники международного вокального конкурса узнали, как готовят национальную кухню их стран в Москве.

Источник: Sputnik.md

Тимур Селиванов, Sputnik.

Участники международного вокального конкурса «Ты супер!» стали фуд-блогерами. Максим Гнатюк из Молдовы и Вера Ярошик из Беларуси отправились в московские рестораны молдавской и белорусской кухни, чтобы узнать, как готовят родную еду за рубежом.

Мало ковров и подушек

Молдавский ресторан спрятался в подвале посольства Молдовы. Максим вспоминает: здесь он бывал во время первого приезда в Москву. Тогда юного певца пригласили выступить на рождественском концерте.

Веру и Максима встречает говорливый портье в традиционной одежде — белой рубахе и жилете, расшитом разноцветными узорами. Прямо у входа — полки с вареньем, маринованными овощами и вином.

Максим по-хозяйски оглядывает зал и тут же отмечает:

«Что-то тут не так! На стенах слишком много картин. А главный атрибут молдавского дома — это ковры и декоративные подушки».

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Вера просит коллегу по конкурсу сориентировать ее в меню — она с молдавской кухней не знакома. Но и Максим теряется, когда видит некоторые пункты: «Не знаю, что такое закуска “Дойна”. Есть народная песня с таким названием, но о блюде я ничего не слышал. Похоже, я плохо знаю Молдову!».

Впрочем, он сразу же реабилитируется и дает небольшую лекцию о плациндах — пирогах из слоеного теста и мамалыге — кукурузной каше. Их ребята и решают заказать, а официантка советует Вере попробовать мититеи — колбаски из рубленого мяса.

Съедобный уголок родины

Вскоре блюда приносят, Максим и Вера приступают к дегустации. Плацинда нравится обоим, а Максим даже приправляет свой отзыв лингвистикой: «Конечно, творог и в Африке творог, но вкус у него — как на родине! Угодили. Кстати, тут в меню есть плацинды и с творогом, и с брынзой — а в молдавском это одно и то же слово».

Мамалыга красуется на тарелке в окружении брынзы, сметаны и омлета с зеленым луком, но Вера категорически отказывается ее есть: «Она похожа на манную кашу, а я ее ненавижу!» Максим реагирует спокойнее: мамалыга ему хорошо знакома.

Зато мититеи пришлись белоруске по вкусу, и она с удовольствием съедает колбаски, поделившись с мальчиком. Как подсказывает Максим, мититеи — частые гости молдавского стола, а не деликатес.

На правах коренного молдаванина он подводит итог:

«Разницы во вкусах я не почувствовал, все блюда были приготовлены “по канону”. Был рад, что нашел уголок своей родины на российской земле!».

Тайна белорусского шашлыка

До следующего, белорусского ресторана Вера и Максим идут пешком — чтобы успеть хоть чуть-чуть проголодаться. По дороге девочка поминает добрым словом главный национальный продукт: «Наша кухня — почти такая же, как и русская. Разве что картошка вкуснее».

Антураж внутри ресторана выдержан в национальном стиле: «Обстановка похожа на белорусский музей — украшения из соломы на окнах, вышитые полотенца на столах. Современные белорусы, конечно, не живут в таких домах», — комментирует Вера.

Участники «Ты супер!» выбирают общее блюдо на двоих — набор шашлыков «Белорусский гостинец». Официант мучается, не в силах объяснить, почему шашлык стал белорусским блюдом, но разгадка приходит вскоре. Рядом с традиционным мясом на шампурах красуются куски картофеля в мундире, проложенные салом.

План «Б» — блоггинг

Ребята фотографируют мясо-картофельное изобилие, чтобы похвастаться перед друзьями, и вооружаются вилками. За едой Вера рассказывает о себе: «Когда я думала о своем будущем, мне в голову не приходило ничего, кроме музыки. Я не видела себя ни юристом, ни экономистом, ни каким-нибудь технарем — это не мое.

Слушаю зарубежную поп-музыку, Ариану Гранде, например. А вот рок не люблю — раздражает. Первый свой клип я хочу снять так, чтобы в нем рассказывалась какая-то история.

Максим тоже думает о карьере музыканта, но на вооружении у него есть и план «Б»: «Я два года занимаюсь влогом на YouTube, у меня уже почти три тысячи подписчиков. Для Бельцов это неплохо. Недавно я сделал видео с участниками “Ты супер!”, взял у них короткие интервью. Кстати, некоторые секреты съемки я увидел здесь, на проекте».

Второй ресторан за два часа дается ребятам с трудом, весь шашлык в них уже не помещается. Они просят официанта завернуть блюдо с собой и отправляются домой, на базу отдыха. Первое испытание на суровом пути фуд-блоггинга Максим и Вера прошли с честью.

Очередной выпуск проекта «Ты супер!» выйдет на сцену уже в субботу, 17 марта.

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