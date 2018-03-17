20 лет спустя: судьбы участниц конкурса «Мисс Беларусь» сложились по-разному

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сегодня, как и десять лет назад, Елена ЛОБАЧ занята подготовкой к очередному конкурсу Мисс Беларусь.

— Елена Анатольевна, какой конкурс был для вас самый сложный и самый памятный?

— Телеканал ОНТ занимается проведением Мисс Беларусь с 2008 года. Вот тот конкурс, пожалуй, и был самым сложным. Да, наш телеканал делал шоу, концерты, масштабные проекты, но это было совсем другое. У такого конкурса есть свои особенности. Конечно, существуют определенные мировые стандарты, но нам хотелось сделать по-другому, по-новому. Сегодня это даже представить сложно, но в 2008-м мы провели сразу семь шоу: каждую область представляли отдельно плюс финал конкурса. Очень старались, и у нас все получилось. Девчонки стали нам как родные.

— Все победительницы очень разные, можно ли говорить, что меняются стандарты красоты?

— Наверное, правильнее говорить об изменении моды. Теперь у девушек другая одежда, другие прически. Сегодня у всех длинные, ухоженные, натуральные волосы. Нет никаких начесов, заколок и так далее. Макияж сейчас неяркий, очень естественный. Одежда не вычурная. Но есть куда более важный момент: девчонки стали более образованными. Если раньше на кастингах вопрос от жюри по истории Беларуси ставил почти всех в тупик, то сегодня они не то что отвечают без запинки, но и говорят по-белорусски. Они знают нашу литературу, цитируют ее. Мы анализировали наших сегодняшних полуфиналисток. Почти все свободно владеют различными иностранными языками: английский, французский, немецкий, китайский, турецкий, арабский и так далее. Разнообразны и профессии: врачи, учителя, архитекторы, инженеры, психологи… В этом году на отборе была даже следователь. Один из членов отборочной комиссии пошутил: Впервые и, возможно, в последний раз прошу следователя о дефиле. У нынешних участниц другие ориентиры: для них важны образование, саморазвитие. Раньше к нам чаще приходили люди со средним образованием, иногда и вообще без него: парикмахеры, мастера по маникюру и так далее.

Читайте также Титул самой красивой замужней женщины планеты у белоруски Елены Пивоваровой

— Интересно, вам удавалось угадать победительницу еще на этапе подготовки к шоу?

— Мы всегда предполагали, но никогда не угадывали. Случалось, приходит девушка с яркой внешностью, кажется, вот она, финалистка, а может, даже и победительница конкурса. Но на собеседовании начинаем задавать вопросы, пытаемся понять, что у нее внутри, и оказывается, что у нее очень странные приоритеты. Мы ведь ищем не только красивых, но и с богатым внутренним миром, добрым сердцем. И у каждого из нас появляются свои фаворитки. Но выбор за жюри. В любом случае, все наши победительницы — очень достойные люди.

— Не поверю, если скажете, что все ваши конкурсы проходят спокойно, без скандалов и интриг…

— Нам есть с чем сравнивать. Наш телеканал проводил конкурсы Мисс Интерконтиненталь и Мисс Супранешнл, в которых участвовали красавицы со всего мира — около 90 девушек. Африканки, латиноамериканки и т. д. Вот там я и увидела, что такое конкуренция, что такое конфликт, что такое истерики, бесконечные нарушения режима, капризы и тому подобное. Девушки вели себя непредсказуемо: одна из участниц не прошла в число двадцати пяти финалисток, очень возмущалась, а потом даже не вышла с другими участницами на финальную сцену конкурса. Это все было в прямом эфире. Не поставив в известность своего директора, она выехала из гостиницы, забрала вещи и улетела. Что касается наших девушек, то они доброжелательные, миролюбивые. Вот примерки: там платья подбирают по фасону, подгоняют по фигуре. Нам хочется, чтобы каждая участница была особенной. И вдруг начинается: Елена Анатольевна, а давайте Свете поменяем платье, она брюнетка, ей этот цвет не идет. Вот в таком ей будет лучше. Я иногда спрашиваю у них: Девочки, а где конкуренция? Они больше поддерживают друг друга, чем конкурируют.

— Елена Анатольевна, мне очень трудно поверить, что после объявления результатов конкурса никто за кулисами не рыдает, не рвет на себе волосы…

— Безусловно, некоторые девушки расстраиваются, но истерик не было никогда. И нам никто никаких претензий не предъявлял. На сцену выходит тридцать девушек, и все тридцать победить не могут — они это отлично понимают. Конечно, победительница получает награды и путевку в будущее, но быть участницей финала — это уже достижение.

— Интересно, а папы, кавалеры не пытаются давить на вас перед конкурсом?

— Принято считать, что любой конкурс красоты — это платный конкурс. Официально или неофициально. Но когда я слышу, что у нас результат куплен, мне становится очень обидно. Не знаю, существует ли еще конкурс, где столь бескорыстно вкладывают в участниц. Вы понимаете, что организовать такое шоу — это очень затратно. Сейчас вместе с нами организаторами являются Министерство культуры и Национальная школа красоты. Репетиции, фотосессии, наряды, прически — это без денег не сделаешь. Нам очень помогают партнеры. Но денег напрямую нам никогда и не предлагали. Наверное, у нас настолько безупречная репутация, что люди даже попытки такие не предпринимают.

— Помнится мне, что в позапрошлом году одна девушка ушла из проекта на стадии подготовки к финалу. Раскройте тайну, что все-таки там случилось?

— Три недели, которые обычно уходят на подготовку девушек к финалу, — это совсем немного времени. Его всегда не хватает. Но срывать красавиц с учебы или работы на больший срок мы не можем. Поэтому единственное, что мы строго требуем от конкурсанток, — это дисциплина. Это в том числе и в их интересах. Ведь они тоже очень устают — и эмоционально, и физически. Репетиции, консультации со специалистами, примерки — все это очень утомительно. Поэтому у нас четко выстроенный график. И если один человек его нарушает, то рушится все — страдают другие. Нам очень важно, чтобы все девочки проживали в одном месте, так процесс получается более мобильным. Поэтому мы заселяем их в гостиницу. Но если минчанки просятся жить дома, мы идем навстречу, однако ставим условие: не опаздывать. В том случае девушка пренебрегла всеми нашими правилами. Опоздала один раз, потом второй, третий. Объяснения ее были неубедительными, мол, проспала. Мы решили, что такой человек может подвести нас в самый ответственный момент, и попрощались с ней.

— То есть это самый большой скандал, который случился за десять лет?

— Я бы даже не назвала это скандалом. Но вспоминается еще один исключительный случай. Надеюсь, Юля Скалкович на меня не обидится. Она домашний человек, для нее очень важны семья, спокойствие. Она очень красивая девушка, поэтому решила попробовать свои силы в конкурсе, но, когда из Бреста приехала на подготовку к финалу в Минск, сразу поняла, что это абсолютно не ее. Она стала проситься домой. Все это движение, повышенное внимание ее пугали. Как мы ее только ни уговаривали! Главное, убедили остаться. В итоге она стала Мисс Беларусь-2012. Потом Юля была нам очень благодарна.

— Вы следите за судьбой победительниц конкурса?

— Конечно. С Олей Хижинковой мы тесно сотрудничаем по сей день, она участвует в проектах телеканала. Она уже много лет является лицом одного из ведущих предприятий страны. За победу в конкурсе получила шикарный подарок — однокомнатную квартиру в Минске. Это была заслуженная награда для девочки из деревни, которая решила рискнуть, что-то поменять в жизни. Оля — невероятный, открытый, добрейший человек. Она вышла замуж, преподает в Национальной школе красоты.

Люда Якимович — очень успешная модель. Сейчас она живет в Америке. Является лицом известных брендов, часто появляется на обложках модных журналов. Вот вы спрашивали, можем ли мы предугадать, кто победит в конкурсе. Так вот, признаюсь: тогда нам и в голову не могло прийти, что корона достанется Люде. Но сегодня мы понимаем, что жюри сделало правильный выбор, дало ей шанс, которым она воспользовалась и теперь прославляет нашу страну за ее пределами.

Юля Скалкович такая же домашняя девочка, какой и была раньше. Как только она передала корону следующей победительнице, сразу вышла замуж. Они оба архитекторы, на некоторое время уезжали работать в Китай. Но вернулись в свой родной Брест, сейчас там открывают свою пекарню.

В 2014 году победила Вика Миганович. Милейший человек, очень спокойный. Для нее эта победа была неожиданной. Сейчас Вика получает второе высшее образование, воспитывает девятимесячного ребенка.

Наверняка вы знаете, что Мисс Беларусь-2016 Полина Бородачева давно встречается с известным белорусским хоккеистом. Она призналась, что тоже, как только передаст корону, сразу выйдет замуж. Полина — благородный человек: машину, которую она получила за победу в конкурсе, передала детскому дому. Это еще одно подтверждение, что все наши победительницы не только красавицы, но и умницы.

— Елена Анатольевна, напоследок расскажите о подготовке к Мисс Беларусь-2018.