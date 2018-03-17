Татарстанская спортсменка Марта Зайнуллина вяла «бронзу» Паралимпиады в Пхенчхане

(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Татарстанская спортсменка Марта Зайнуллина удостоилась бронзовой медали Паралимпийских игр в Пхенчхане. Она добралась третей до финиша лыжной гонки на 5 км, выступая «сидя». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Бронзовая медаль, завоеванная Зайнуллиной за два дня до завершения Паралимпиады, стала ее третьей медалью на Играх. Ранее она стала второй в биатлонной гонке на 10 км и третьей в лыжном спринте на 1,1 км, с чем ее поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.