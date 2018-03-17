Татарстанская спортсменка Марта Зайнуллина вяла «бронзу» Паралимпиады в Пхенчхане
Зайнуллина показала третий результат в лыжной гонке на 5 км.
Зайнуллина показала третий результат в лыжной гонке на 5 км.
(Казань, 17 марта, «Татар-информ»). Татарстанская спортсменка Марта Зайнуллина удостоилась бронзовой медали Паралимпийских игр в Пхенчхане. Она добралась третей до финиша лыжной гонки на 5 км, выступая «сидя». Об этом сообщает
Зайнуллина показала результат в 17 минут 25,4 секунды. «Серебро» взяла представительница Германии Андреа Эскау. Первой финишировала американка Оксана Мастерс.
Бронзовая медаль, завоеванная Зайнуллиной за два дня до завершения Паралимпиады, стала ее третьей медалью на Играх. Ранее она стала второй в биатлонной гонке на 10 км и третьей в лыжном спринте на 1,1 км, с чем ее поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.
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