Весенний лёд: на Амуре у Хабаровска появляются промоины
Опасные участки с открытой водой обнаружили спасатели.
Опасные участки с открытой водой обнаружили спасатели.
Сотрудники Центра ГИМС МЧС России выявили участки Амура, где уже образовались промоины и видна открытая вода, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Одно из таких опасных мест — район завода «Дальдизель», где идёт слияние Амура и Пензенской протоки.
— Весенний лёд очень коварен. Мы регулярно объезжаем места, где собираются рыбаки, люди выезжают на отдых. И с каждым днём становится заметнее, как на протоках появляются проталины, идёт подмывание льда на Амуре, изменяется его структура. Он становиться рыхлым и непрочным. Это создаёт реальную угрозу для провала людей и техники под воду, — сообщил старший государственный инспектор инспекторского отделения № 2 по городу Хабаровску Олег Пономарчук.
Спасатели предупреждают: передвигаться по льду на транспорте вне официально открытых ледовых переправ категорически запрещено. Сегодня на территории Хабаровска края идёт постепенное закрытие действующих ледовых переправ. На сегодняшний день их в регионе всего 34. При этом в Хабаровске и его ближайших окрестностях действующих ледовых переправ нет.
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