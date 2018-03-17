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12:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Весенний лёд: на Амуре у Хабаровска появляются промоины

Опасные участки с открытой водой обнаружили спасатели.

Сотрудники Центра ГИМС МЧС России выявили участки Амура, где уже образовались промоины и видна открытая вода, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Одно из таких опасных мест — район завода «Дальдизель», где идёт слияние Амура и Пензенской протоки.

 — Весенний лёд очень коварен. Мы регулярно объезжаем места, где собираются рыбаки, люди выезжают на отдых. И с каждым днём становится заметнее, как на протоках появляются проталины, идёт подмывание льда на Амуре, изменяется его структура. Он становиться рыхлым и непрочным. Это создаёт реальную угрозу для провала людей и техники под воду, — сообщил старший государственный инспектор инспекторского отделения № 2 по городу Хабаровску Олег Пономарчук.

С повышением температуры воздуха, перепадами дневных и ночных показателей лёд начинает стремительно разрушаться. Опасные участки зачастую не видны, особенно если они скрыты под покровом снега. Кроме этого, вдоль городской черты достаточно много участков, где производится сброс теплых вод, — вблизи ТЭЦ, канализационные и промышленные стоки, что негативно влияет на толщину льда и образование промоин у берега.

Спасатели предупреждают: передвигаться по льду на транспорте вне официально открытых ледовых переправ категорически запрещено. Сегодня на территории Хабаровска края идёт постепенное закрытие действующих ледовых переправ. На сегодняшний день их в регионе всего 34. При этом в Хабаровске и его ближайших окрестностях действующих ледовых переправ нет.

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