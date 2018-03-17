Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Михалков упал и ударился головой – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
10:22 (мск), источник: Sputnik.md

Специалисты рассказали, сколько еще продержится грипп в Молдове

По данным минздрава за последнюю неделю в республике зарегистрировано 138 новых случаев заболевания гриппом.

Источник: Sputnik.md
Читайте также
Житель Кишинева умер от осложнений, вызванных гриппом

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Спад заболеваемости гриппом по расчетам специалистов Национального центра общественного здоровья начнется после 20-го марта. Об этом Sputnik заявил заместитель директора ведомства Константин Спыну.

По данным вирусолога за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом составил 299 случаев на 100 тысяч населения, тогда как эпидемией считается уровень в 312 случаев. Таким образом, эпидемиологический порог не достигнут, но врачи предупреждают граждан, что риски заболеть остаются высокими.

«Поскольку этот показатель довольно высокий, сохраняются все возможные факторы, ведущие к инфицированию. Высокий риск подхватить грипп будет сохраняться еще 2−3 недели», — заявил Константин Спыну.

В группе повышенного риска находятся люди с ишемическими болезнями, с бронхитом, сахарным диабетом, туберкулезом, гепатитом, почечной недостаточностью, люди больные раком и особенно беременные женщины, пояснил заместитель директора Национального центра общественного здоровья.

«Беременным женщинам грипп грозит преждевременными родами. Если в семье кто-то заболел гриппом, будущую мать следует изолировать в другую комнату, она не должна контактировать с больными. При малейшем подозрении на грипп необходимо в первые часы обращаться к участковому врачу», — отметил Спыну.

Вирусолог пояснил, что уровень заболеваемости гриппом в этом году в Молдове в два раза ниже, чем в 2017-м, а летальных случаев намного меньше, чем в соседней Румынии, где от вируса умерли 90 человек. По мнению Константина Спыну относительно устойчивая ситуация говорит о своевременном принятии превентивных мер, в том числе вакцинации от гриппа.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как в Молдове можно выбрать президента России
Специалисты рассказали, сколько еще продержится грипп в Молдове
Мэй: такие события, как в Солсбери, могли произойти где угодно
Захарова: Россия определилась с ответом Британии
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет
Посла Великобритании повторно вызвали в МИД России
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь