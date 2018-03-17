Специалисты рассказали, сколько еще продержится грипп в Молдове

Источник: Sputnik.md

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КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Спад заболеваемости гриппом по расчетам специалистов Национального центра общественного здоровья начнется после 20-го марта. Об этом Sputnik заявил заместитель директора ведомства Константин Спыну.

По данным вирусолога за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом составил 299 случаев на 100 тысяч населения, тогда как эпидемией считается уровень в 312 случаев. Таким образом, эпидемиологический порог не достигнут, но врачи предупреждают граждан, что риски заболеть остаются высокими.

«Поскольку этот показатель довольно высокий, сохраняются все возможные факторы, ведущие к инфицированию. Высокий риск подхватить грипп будет сохраняться еще 2−3 недели», — заявил Константин Спыну.

В группе повышенного риска находятся люди с ишемическими болезнями, с бронхитом, сахарным диабетом, туберкулезом, гепатитом, почечной недостаточностью, люди больные раком и особенно беременные женщины, пояснил заместитель директора Национального центра общественного здоровья.

«Беременным женщинам грипп грозит преждевременными родами. Если в семье кто-то заболел гриппом, будущую мать следует изолировать в другую комнату, она не должна контактировать с больными. При малейшем подозрении на грипп необходимо в первые часы обращаться к участковому врачу», — отметил Спыну.