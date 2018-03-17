Жители Ленинского округа в Омске два дня дышали аммиаком
Надзорные органы ищут виновника выбросов.
Надзорные органы ищут виновника выбросов.
Два дня омичи, живущие в Ленинском округе, заваливали власти жалобами на едкий запах в воздухе. На неприятное амбре жители округа сообщали с 12 по 14 марта на круглосуточную горячую линию областного министерства природы. Чиновники получили 48 сообщений о неприятном амбре в воздухе. В ведомстве провели проверку и выяснили, что на указанной территории есть превышение ПДК аммиака.
Оказалось, что выбросы скопились
— По превышению ПДК аммиака в настоящее время проводятся согласованные с прокуратурой проверки организаций, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, в выбросах которых содержатся вещества, ПДК которых превышено, — прокомментировали в
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