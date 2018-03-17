Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Акушерка сама провела себе кесарево (фото)
Лавров упал на сцене форума (видео)
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
«Очень сильно люблю их»: Иглесиас впервые о близнецах
Британия отреагировала на ответные меры России
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Михалков упал и ударился головой – СМИ
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Подготовка к выборам президента РФ
12:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Ленинского округа в Омске два дня дышали аммиаком

Надзорные органы ищут виновника выбросов.

Два дня омичи, живущие в Ленинском округе, заваливали власти жалобами на едкий запах в воздухе. На неприятное амбре жители округа сообщали с 12 по 14 марта на круглосуточную горячую линию областного министерства природы. Чиновники получили 48 сообщений о неприятном амбре в воздухе. В ведомстве провели проверку и выяснили, что на указанной территории есть превышение ПДК аммиака.

Оказалось, что выбросы скопились из-за безветренной погоды. Сейчас надзорные ведомства ищут виновника травли и проверяют предприятия, которые могли сбрасывать аммиак.

— По превышению ПДК аммиака в настоящее время проводятся согласованные с прокуратурой проверки организаций, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, в выбросах которых содержатся вещества, ПДК которых превышено, — прокомментировали в пресс-службе регионального минприроды.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Си Цзиньпинь единогласно переизбран на должность председателя Китая
Прямая видеотрансляция с фестиваля «Мотовесна» в «Олимпийском»
Россия вышлет 23 британских дипломатов
Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде в Москве-1980
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Откуда у Хью Джекмана такое накаченное тело (видео)
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
Посла Великобритании повторно вызвали в МИД России
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь