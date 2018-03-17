Лето ненадолго заглянуло на Кубань
Теплая погода установится на этих выходных. Сегодня синоптики обещают до +10…+15 градусов тепла, а завтра столбик термометра и вовсе поднимется до +20.
Теплая погода установится на этих выходных. Сегодня синоптики обещают до +10…+15 градусов тепла, а завтра столбик термометра и вовсе поднимется до +20.
Впрочем, спокойными эти выходные не назвать. В субботу над регионом будет царствовать
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