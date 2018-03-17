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11:35 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Лето ненадолго заглянуло на Кубань

Теплая погода установится на этих выходных. Сегодня синоптики обещают до +10…+15 градусов тепла, а завтра столбик термометра и вовсе поднимется до +20.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 47% 761 мм рт. ст. 2 м/с

Впрочем, спокойными эти выходные не назвать. В субботу над регионом будет царствовать юго-западный ветер с порывами до 18 м/с. Ветреным будет и воскресенье.

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